El Real Madrid se remanga para ganar en Andorra y encarrilar el liderato para la Copa

El Real Madrid sufrió para ganar al Andorra este domingo en el Principado (85-90) y así amarró prácticamente el liderato antes de la Copa del Rey, lo que le otorgaría la condición de máximo cabeza de serie en el torneo que se celebrará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia. A falta de dos jornadas para que se cierre la primera vuelta de la Liga Endesa, los blancos siguen en primera posición con 13 victorias y dos derrotas y la próxima semana recibirán al segundo, el Valencia Basket.

El Real Madrid salió al partido volviendo a conceder en una primera parte. Y van varias. Tanto que Andorra puso 10 puntos de ventaja a los ocho minutos (17-8) y Sergio Scariolo tuvo que pararlo. Shannon Evans, Chumi Ortega y Xavier Castañeda encarnaron el acierto de los de Joan Plaza desde el triple en el primer cuarto (3/9) mientras la puntería de los blancos empeoraba considerablemente respecto al Maccabi Tel Aviv (0/8).

Scariolo cambió la fórmula en el segundo cuarto y el partido se convirtió en un correcalles del que salió airoso su equipo, que consiguió empatar en la penúltima jugada antes del descanso hasta que un triplazo de Castañeda sobre la bocina volvió a entregar el mando a Andorra por la mínima (41-40). Walter Tavares, que ya estaba siendo lo más positivo del Real Madrid en el primer parcial, lideró la reacción, mientras que Mario Hezonja, Sergio Llull, Alberto Abalde y Chuma Okeke maquillaban el porcentaje en triples (4/10).

En la reanudación, la igualdad fue una constante, pero el Real Madrid recuperó el instinto competitivo. En la posición de ala pívot dominó Okeke y un parcial de 4-11 situó el 58-61 con un mate de Alex Len y dos puntos de Theo Maledon al final del tercer periodo. El equipo blanco empezó mejor el último acto con rentas de cinco puntos tras un triple de Abalde (64-69) y a partir de ahí gestionó pequeñas rentas pero sin poder confiarse porque los arreones del Andorra mantenían la incertidumbre en el marcador.

El Real Madrid sufre y acaba ganando

Los locales compitieron hasta el final, pero se fueron quedando sin gasolina a medida que pasaban los minutos. Una pérdida de Evans provocó un mate de Hezonja para el 72-80. Hubo partido hasta los últimos instantes. Un triple de Kuric situó el 81-82 a falta de un minuto, pero hasta ahí llegaron las fuerzas de los de Joan Plaza, que sucumbieron ante el líder y prolongaron su racha negativa del último mes.