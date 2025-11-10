El Real Madrid ‘inaugura’ el Roig Arena a lo grande: «Es uno de los días más emocionantes para la gente»

El Real Madrid pisará este martes por primera vez el Roig Arena (20:30 horas), nueva casa del Valencia Basket desde esta temporada. Lo hará a lo grande, ya que se espera un llenazo con el que se romperá el récord de asistencia en un partido de baloncesto de su (corta) historia. La visita del equipo blanco ha estado cerca de agotar todas las entradas y, si los abonados cumplen, se espera que se alcance el lleno.

El Roig Arena, visitado por OKDIARIO durante su fase de construcción, tiene capacidad para 15.600 y de momento el partido con más público fue el Valencia-Barcelona del pasado 5 de octubre, al que acudieron 14.818, que además fue el récord absoluto de la Liga Endesa en el estreno de un pabellón en la ACB. Así expresan la expectación generada fuentes del club taronja a este periódico: «Que venga el Real Madrid y equipos españoles hace que la gente se emocione».

Pero la llegada del Real Madrid abre un nuevo capítulo para el baloncesto valenciano, ya que la expectación será máxima al tratarse del mejor partido del que se puede disfrutar a día de hoy en España. Una noche histórica en la que se reeditará tanto la final de la última Liga, en la que los blancos ganaron por 3-0 en la serie cerrando el curso en el último choque disputado en La Fonteta, y de la Supercopa de España, en la que se impusieron los de Pedro Martínez.

El equipo de Sergio Scariolo llega en medio de una maratón de partidos y habiendo confirmado su despegue definitivo con cuatro victorias consecutivas, tres de ellas fuera de casa, su cruz en el inicio de la temporada. Ante sí tendrá un Valencia que es líder en Liga con sólo una derrota en seis duelos, como el Real Madrid, y que apunta alto en la Euroliga, séptimo e igualado en el balance con los blancos (5-4).

El Real Madrid se estrena en el Roig Arena

Un duelo de altura en un escenario inmejorable que se prepara para recibir uno de los partidos de lo que va de año. El Roig Arena se construyó para días como este martes y tanto Valencia como Real Madrid quieren ofrecer un gran espectáculo que llegue a ojos de toda Europa y que sirva como foco de atracción de un recinto asombroso que ya acumula varios eventos con el cartel de no hay entradas.

Como ya contamos en su día tras visitar las obras del pabellón, la inversión representa un auténtico valor para la ciudad de Valencia. Diseñado por HOK y ERRE, el proyecto contó con un presupuesto de más de 300 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, de su patrimonio personal.

El material lo aportó su hermano Fernando Roig, presidente del Villarreal, y su empresa Pamesa, creando un estilo único de cara al exterior, con varias zonas abiertas para los días de sol y una piel compuesta de láminas de cerámica plateada que una tras otra dan una estética rompedora y sobre todo un aislamiento total del sonido.