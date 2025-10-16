Un agujero de 13 puntos: el Real Madrid vuelve a padecer la ‘Tavaresdependencia’

«Usman y Bruno saben que gozan de nuestra confianza para poder en los momentos que no está Edy en campo cuanto menos mantener la línea de flotación. Igual no son momentos en los que vas a hacer parcial positivo, probablemente no, pero al menos mantener el tipo», decía Sergio Scariolo tras la tercera victoria del Real Madrid en la Euroliga. Otro en el que se volvió a reflejar la ‘Tavaresdependencia’ que una temporada más sufre el equipo blanco.

Sin su jugador emblema en pista, el Real Madrid lo pasa mal y es un hecho que ni Fernando ni Garuba están consiguiendo todavía subsanar la ausencia del pívot caboverdiano. Con Tavares en el banquillo, el equipo blanco tiene un parcial claramente de negativo de 13 puntos en contra en los ocho primeros partidos de la temporada 2025-26.

Aunque el de este miércoles contra el Partizán en el Movistar Arena, ya que sin Tavares el Real Madrid logró un 37-31, el mejor tramo de todos sin el gigante de Cabo Verde, los de Scariolo venían de un doloroso 61-71 en el Buesa Arena, un choque que terminó en derrota ante Baskonia en Liga. La carga de minutos que se echó a la espalda Edy la pasada campaña fue uno de los déficits que el equipo notó sobre todo en la Euroliga y aunque este año lo está gestionando mejor los 13 de diferencia obligan a subir de nivel a sus sustitutos.

El 5 es la posición más fuerte y débil a la vez en un Real Madrid que necesita con urgencia el paso al frente de los otros dos pívots. «Es un problema antiguo. Está claro que Edy es un jugador importante en ambos lados de la cancha. El Partizán ha atacado durante muchísimo tiempo con cuatros. Por supuesto necesitamos jugadores más capacitados que deben dar un paso al frente», demandó Scariolo.

Scariolo pide más alternativas defensivas a Tavares

Quizá no sólo sean Usman y Bruno, sino también Trey Lyles y sobre todo Chuma Okeke, acertadísimos en ataque y de menos a más en defensa. Hay días que retratan al Real Madrid en cuanto a la estadística sin Tavares. Un ejemplo es la final de Supercopa contra el Valencia Basket, un déficit que cuesta un título.

El Real Madrid perdió 42-54 en los minutos sin Tavares, y fueron nada menos que 18 al ser expulsado en el último cuarto. Aquella noche en el Martín Carpena Scariolo reconoció su error al no mandarle al banquillo con la cuarta falta personal, pero a su vez el hecho de mantenerlo en cancha habló bien claro de su falta de confianza en Fernando y Garuba a la hora de la verdad. Los dos partidos de la Supercopa los acabó sin un pívot en el parqué de Málaga.