Scariolo da un toque: «Cuando no esté Tavares, cuanto menos hay que mantener la línea de flotación»

Sergio Scariolo compareció en rueda de prensa tras la importante victoria del Real Madrid en el partido de la jornada 4 de la Euroliga contra el Partizán de Belgrado. El italiano resaltó la rápida adaptación al equipo de Trey Lyles y motivó a Bruno Fernando y Usman Garuba para dar un paso al frente cuando no esté Walter Tavares, inmenso este miércoles en el Movistar Arena.

«Hay que estar satisfechos por haber ganado a un equipo bueno, talentoso, por haber extendido buenos minutos de baloncesto por todos lados de la cancha, ver jugadores que van creciendo a nivel individual. Las desconexiones que hemos tenido sobre todo en un momento del partido son muy normales. Basta ver los resultados para darse cuenta, pero hay que manejarlas mejor, tenemos experiencia suficiente», comenzó.

«Hay que limitar los daños porque los momentos negativos se producen en todos los partidos. Puedes hacerlo mejor y creo sobre todo defensivamente. Nos hemos atascado un poquito con alguna pérdida evitable en ataque. A descansar lo que podamos para afrontar el siguiente que es incluso más escollo de grandísima dificultad», añadió.

Sobre Theo Maledon, Scariolo dijo que había jugado «con personalidad, entendiendo lo que necesitaba el equipo, metiendo puntos importantes». «Ha jugado los minutos que estaba previsto que jugara. Éramos conscientes de que nos faltaba mucho manejo de balón y nos dimos cuenta de lo que significaba esto. Defensivamente, puede mejorar con su condición física, pero estamos satisfechos de este partido que ha jugado», explicó.

Scariolo y las desconexiones

«También es importante que los nervios no nos superen. Son momentos puntuales. Somos capaces de poder compensarlo, aunque notamos mucho cuando hay un momento de desconexión. Para eso estamos en octubre, cuando tenemos que estar cerca de un nivel alto desde luego no es ahora», comentó.

«Es un problema antiguo. Está claro que Edy es un jugador importante en ambos lados de la cancha. El Partizán ha atacado durante muchísimo tiempo con cuatros. Por supuesto necesitamos jugadores más capacitados que deben dar un paso al frente», dijo sobre la figura de Tavares, el más destacado este miércoles.

A colación de ello, fue preguntado por Garuba y Fernando: «Me cuesta en el equipo ver un jugador más en forma que otro. Los que han entrenado más tiempo y sin lesiones están a un buen nivel. Edy desde luego lo está y está claro que cuando no está él en principio estarán Usman o Bruno».

«Gozan de nuestra confianza y la de sus compañeros para esos momentos en los que no están Edy en campo, como mínimo mantener la línea de flotación, aunque no hagas parcial positivo y mantener el tipo. Pero hoy no es culpa de ellos, hemos perdido el hilo, la confianza», explicó.

«Lyles ha entendido las cosas con mucha más rapidez que otros que llevan mucho más tiempo. El cociente intelectual de baloncesto alto que tiene… Se nota a nivel físico, defensivo, que viene de seis meses de actividad seguidos de un tiempo de adaptación corto. Está quemando etapas, físicamente tiene que crecer y eso se reflejará en la faceta defensiva», terminó Scariolo.