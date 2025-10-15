El Real Madrid se impuso a Partizán en un partido de la jornada 4 de la Euroliga que estaba siendo más cómodo de lo esperado para los blancos hasta que los serbios les hicieron sufrir con un gran último cuarto. Algo lógico contra un equipo repleto de estrellas como Jabari Parker (21 puntos y 18 de valoración) o Dylan Osetkowski (11, 19, 5 rebotes y 2 asistencias).

Walter Tavares lideró a los blancos dándose un festín anotador (19 tantos) y con una defensa imperial sin apenas faltas hasta los 10 últimos minutos (8 rebotes y 27 de valoración). Chuma Okeke y Theo Maledon, en su vuelta tras lesión y debut en la Euroliga, se salieron. 14 puntos, 4/5 en triples y gran defensa (5 rebotes) del americano para 18 de valoración, cuatro unidades menos que el francés (22 y 16 encestes).

Cabo Verde no sólo está de moda en el fútbol, porque después de una clasificación histórica de la selección africana al Mundial 2026, Tavares irrumpió con 8 puntos y 2 rebotes en el primer cuarto, claramente dominado por un Real Madrid acertadísimo (10/15 en tiros de campo) que secó a Partizán en defensa.

Y no levantó el pie de acelerador en el segundo, en el que además se volvió a salir Trey Lyles y reapareció Maledon anotando sus primeros puntos en la Euroliga con el Real Madrid. Partizán aprovechó el tramo sin Tavares y retrató a Usman Garuba y Bruno Fernando, dos alternativas que aún no le funcionan a Sergio Scariolo. Pero la vuelta del caboverdiano lo cambió todo.

Tavares modo animal

Edy desesperaba a Tyrique Jones y el Real Madrid cerraba la puerta con Okeke saliéndose con dos triples que daban aún más ventaja a los blancos al descanso (52-33). El primero tras una genial asistencia de Campazzo antes de conmocionar a Tavares de un balonazo. El descanso le vino bien a un Partizán al que resucitó Parker con 8 puntos de salida, aunque Lyles contrarrestó el acelerón con 5 en el duelo americano del Palacio.

El Real Madrid echaba de menos al mejor Facundo Campazzo y Scariolo apostó por Maledon de 1 por primera vez. Su respuesta: un 2+1 para mitigar el parcial de Partizán en el partido. Anotaría 2 puntos más para ponerse en 11 en su primera actuación en el Movistar Arena y junto a Mario Hezonja, más en la sombra, consiguió que su equipo mantuviera una ventaja cómoda para sellar el triunfo en el último cuarto (75-56).

El Real Madrid suma otra victoria contra el Partizán

Pero el Partizán pasó de 21 a 10 de desventaja y a falta de tres minutos el encuentro recuperaba vida. El Real Madrid, con exceso de confianza, empequeñeció ante Parker, Osetkowski y Duane Washington con tres triples y un balcánico Palacio se calentaba (84-80). Pero un triple de Maledon seguido de una defensa exitosa cerró una victoria que se complicó después de ir ganando de 19 al último cuarto. Y ya es la tercera, un subidón antes de viajar a Belgrado para medirse al Estrella Roja.