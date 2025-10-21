El Real Madrid no jugará ningún partido de Euroliga en Israel esta temporada

Una vez la Euroliga ha adoptado la decisión de que los clubes israelíes de baloncesto regresen a su país para jugar los partidos de la competición europea a partir del próximo 1 de diciembre, hay que aclarar que el Real Madrid no disputará ninguna de sus dos visitas a Maccabi y Hapoel en Tel Aviv, capital de Israel.

Esto se debe a que el equipo blanco juega este miércoles ante el Maccabi en la jornada 5 todavía en Belgrado (20:05 horas), mientras que el próximo 25 de noviembre lo hará en Sofía ante el Hapoel (19:00), seis días antes de que los equipos israelíes regresen a sus pabellones.

El primer club español en viajar a Israel es el Valencia Basket y su partido será contra el Maccabi Tel Aviv. El equipo taronja ya fue ‘perjudicado’ por la presencia israelí con la visita del Hapoel al Roig Arena el pasado miércoles, día en el que pese a celebrarse el encuentro a puerta cerrada hubo numerosas manifestaciones que dejaron heridos y detenidos.