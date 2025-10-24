Una madre y su hija han sido víctimas de un atropello este viernes 24 de octubre por un turismo en la avenida de las Lagunas en Parla, provocando heridas graves en ambas y movilizando a los servicios de emergencia. El incidente ha ocurrido en pleno día, cuando un vehículo ha arrollado a la mujer de 49 años y a su hija de siete. La menor ha sido arrastrada cinco metros tras el impacto y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado, además de una herida abierta en la cabeza. Inmediatamente, el SUMMA112 ha acudido al lugar y la ha trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre, donde permanece en estado grave.

Su madre, también gravemente afectada, presenta policontusiones y su pronóstico se considera potencialmente grave tras el atropello en Parla. Fue trasladada al mismo hospital por la Cruz Roja, con apoyo de los servicios sanitarios de emergencia. Se encuentra en estado crítico.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Cruz Roja y el SUMMA112, quienes coordinaron la atención de las víctimas y el control de la escena. La Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello, aunque todavía se desconocen las causas exactas del accidente.

Una menor ha sido trasladada con pronóstico grave por el #SUMMA112 tras ser atropellada en la localidad de #Parla. Su madre también ha sido trasladada potencialmente grave por el #SUMMA112 y @emergenciasCREM. @PoliciaParla investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/RTO02UBzXq — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 24, 2025

Intervención de los servicios de emergencia

El Ayuntamiento de Parla ha expresado su preocupación por el accidente y ha asegurado que se prestará toda la colaboración necesaria para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la zona.

El suceso ha generado gran alarma entre los vecinos, y varias personas presentes en el lugar han ayudado en los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Se han difundido imágenes de la zona que muestran la magnitud del accidente y el trabajo de los equipos sanitarios y policiales.

La activación del E112 ha permitido coordinar de forma rápida la asistencia y el traslado de las víctimas al hospital, demostrando la eficacia de los protocolos de emergencia en casos graves de atropello.

Este incidente vuelve a poner de relieve la importancia de extremar la precaución en las vías urbanas y la necesidad de campañas de concienciación para proteger a peatones, especialmente a los más vulnerables, como los niños.