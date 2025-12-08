Muere la mujer hospitalizada por el golpe de mar en Tenerife: cuatro víctimas y un desaparecido por la ola

La mujer hospitalizada por el golpe de mar de este domingo en Tenerife ha muerto este lunes. Tras ser rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria, fue estabilizada y evacuada en un helicóptero medicalizado para su ingreso hospitalario. Con ella, el número de víctimas mortales de la ola quebrantada asciende a cuatro, mientras que otra sigue desaparecida, según confirman fuentes del Gobierno de Canarias.

El accidente natural se produjo en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, que se encuentra en prealerta por fenómenos costeros. Según las autoridades, el espacio estaba acordonado y con vallas por la meteorología. La tragedia se desató a las 16:00 horas del domingo, cuando la ola sorprendió a las víctimas en la piscina natural de Isla Cangrejo, en el término municipal de Santiago del Teide.

Todos los afectados por el suceso han sido turistas. De hecho, dos de los fallecidos eran de origen rumano y eslovaco, según los datos que han trascendido. En cuanto a la mujer fallecida este lunes, es la única de las cuatro víctimas mortales que fue trasladada al hospital, dado que el resto ya estaban muertos cuando se pudo rescatar sus cuerpos.

Además, también se asistió a un número indeterminado de heridos leves, principalmente por contusiones y magulladuras. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y socorristas de la zona se encargaron de prestar servicio a estos.

Un amplio operativo se desplegó en el lugar de los hechos, con personal del Servicio de Urgencias Canario -al menos cuatro ambulancias-, salvamento en playas -con motos de agua-, un helicóptero de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local.

Las motos de agua y el helicóptero rescataron a dos personas del agua -una de ellas la víctima que ha fallecido este lunes, en parada cardiorrespiratoria- y recuperaron el cuerpo de uno de los fallecidos. Se sigue buscando a otra desaparecida. La tragedia ha tenido lugar un mes después de que cinco personas murieran en la isla también por un golpe de mar.