El número de la Lotería de Navidad que deberías jugar según tu signo del zodiaco: la numerología no falla

A estas alturas del mes de diciembre, seguro que ya tendrás tus décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra, el próximo 22 de diciembre. Pero en el caso de que no sea así o que quieras comprar más, ¿has pensado en el modo en el que la astrología y la numerología podrían ayudarte a elegir tu número de la suerte? Sabemos que el sorteo de Navidad, como cualquier otro, tiene más que ver con la suerte que con otra cosa, pero en función del signo del zodiaco que seamos, nos podemos decantar por un número de la Lotería de Navidad que de alguna manera nos haga ganadores.

Ver a los niños de San Ildefonso cantar los premios y seguir cada extracción como si fuese la definitiva es ya una tradición que todos vivimos justo antes de que se celebre la Navidad en España. El Sorteo de Navidad tiene una magia especial de la que todos nos contagiamos, pero también la numerología y el horóscopo se cuelan cada año entre las opciones que elegimos a la hora de comprar un décimo o elegir una terminación. No es algo que nos permita obtener un décimo 100% ganador, por supuesto, pero sí ofrecen un pequeño empujón simbólico para quienes disfrutan de estos rituales. Y esa es un poco la idea: jugar con terminaciones para la Lotería de Navidad que encajen con la energía de cada signo del zodiaco.

El número de la Lotería de Navidad que deberías jugar según tu signo del zodiaco

A estas alturas, cuando el sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina, muchos empiezan a buscar señales en cualquier detalle. Hay quienes se fijan en un número que les persigue durante el año, otros se dejan llevar por fechas importantes, y luego están quienes miran al cielo y se preguntan qué dice la astrología sobre la suerte que pueden tener el 22 de diciembre. De este modo, en función de nuestro signo del zodiaco y lo que indica la numerología podemos elegir los décimos de la suerte para el sorteo.

Aries

A este signo se le asocian terminaciones que representan inicios y movimiento. Las terminaciones que acaban en 1 o en 9 encajan con su impulso natural, su forma de lanzarse sin miedo y su capacidad para abrir caminos.

Tauro

La numerología vincula a Tauro con lo estable y lo repetitivo. Terminaciones iguales, como 4 o 6, funcionan muy bien con su energía tranquila, constante y terrenal.

Géminis

La dualidad de Géminis se representa en combinaciones que alternan cifras o que reflejan ritmo. Las terminaciones que incluyan 2 o 5 suelen relacionarse con su mente inquieta y su capacidad de adaptarse a todo.

Cáncer

La intuición y el mundo emocional del signo conectan con terminaciones suaves. El 2 y el 7 suelen aparecer como números que refuerzan su sensibilidad y ese refugio interior tan característico.

Leo

A Leo le favorecen las terminaciones llamativas, las que simbolizan brillo y expansión. El 3 y el 8 encajan con su creatividad, su necesidad de destacar y ese magnetismo natural que tanto le caracteriza.

Virgo

Analítico, detallista y metódico, Virgo suele identificarse con terminaciones ordenadas y limpias. El 4 y el 0 son habituales en claves numerológicas asociadas a su precisión.

Libra

Para Libra, lo importante es el equilibrio. Las terminaciones que combinan 1 y 0, o que muestran simetría, funcionan muy bien con su búsqueda constante de armonía y justicia.

Escorpio

Profundo, intenso y transformador. Las terminaciones relacionadas con el 8 o con números que transmiten fuerza suelen asociarse a su energía poderosa y a esa tendencia a ir siempre al fondo de las cosas.

Sagitario

Signo aventurero por excelencia, Sagitario conecta con terminaciones que evoquen expansión. El 7 y el 9 se vinculan con su optimismo, su visión amplia y su forma de buscar siempre algo más.

Capricornio

Para los capricornianos, la numerología recomienda terminaciones ascendentes o con energía de progreso. El 6 y el 5 suelen relacionarse con disciplina, constancia y objetivos bien marcados.

Acuario

Originales, distintos y siempre a contracorriente. Las terminaciones con 0 o 3 suelen encajar con la visión innovadora de Acuario, como un guiño a ese pensamiento fuera de lo común.

Piscis

Piscis conecta con lo espiritual y lo intuitivo. Las terminaciones ligadas al 9 suelen aparecer como un símbolo de sensibilidad, cierre de ciclo y conexión con lo que no siempre se ve.

Estas terminaciones con cada signo del zodiaco te pueden servir de guía, aunque no olvides que no son más que sugerencias simbólicas. La Lotería de Navidad sigue siendo un juego de azar, sin excepciones. Pero quienes disfrutan del horóscopo y de la numerología suelen encontrar en estas pequeñas pistas un punto de diversión y, por qué no, un toque de ilusión extra antes del sorteo. Porque a veces, más allá del premio, lo que realmente buscamos es sentir que ese décimo es de alguna manera especial. Puede que nos toque o no, pero sabiendo qué números no son más propicios en función de nuestro signo nos puede servir para tener una herramienta más que nos ayude a elegir nuestros décimos.