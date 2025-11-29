Esto es lo que valía el primer décimo de la Lotería de Navidad: «Casi nadie recuerda…»

Casi nadie recuerda lo que valía el primer décimo de la Lotería de Navidad, un precio para el que no estamos del todo preparados. Hoy en día estamos a punto de recibir este cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en breve. Este 2026 será el año en el que la Lotería de Navidad aumentará de precio y puede acabar llegando a una cantidad de dinero que nos costará creer, nada más y nada menos que 25 euros.

Casi nadie recuerda lo que costaba la Lotería de Navidad

Lo que costaba la Lotería de Navidad cuando empezó

Los expertos de Loterías Arenas nos dan un respaso de historia sobre la Lotería de Navidad: «El primer sorteo se celebró el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz en plena guerra de la Independencia, el precio del boleto era de 40 reales y el premio ascendió a 8.000 reales siendo el número 03604 el que se llevó el primer Gordo de la historia. Con la expulsión de los franceses del territorio nacional en 1814, el sorteo pasó de celebrarse en Cádiz a Madrid, donde sigue actualmente. A partir del sorteo del 23 de diciembre de 1892 comenzó a conocerse como Sorteo de Navidad y a partir de 1897, esta denominación fue impresa en los billetes. Este sorteo fue adquiriendo popularidad por lo que no ha dejado de sortease ni en la Guerra Civil, que al estar España dividida en dos (Republicanos y Nacionales) se celebraron dos sorteos diferentes, uno en Barcelona y otro en Burgos. Desde su inicio fueron los niños del Colegio de San Ildefonso los encargados de cantar los números. Este colegio es el más antiguo de Madrid, su origen remonta a la época de los Reyes Católicos, fue creado por el propio Ayuntamiento de Madrid como centro de beneficencia que acogía a niños abandonados para darles una educación, actualmente los alumnos son niños regulares convirtiéndose en colegio mixto en 1984 desde entonces las niñas también cantan. En los primeros sorteos los números estaban impresos en papeles que los niños extraían, fue en 1913 cuando comenzó a utilizarse el sistema de Bombos y Bolas de madera, en la actualidad las bolas son de boj, una madera ligera y resistente, los números están grabados a láser y todas las bolas pesan exactamente lo mismo».

La evolución del precio de esta lotería de Navidad también es destacable y debemos tenerlo en cuenta antes que nada, para saber un poco más de este tipo de elementos:

Año Precio

1812 10 pts

1876 50 pts

1944 100 pts

1953 200 pts

1957 400 pts

1970 1000 pts

1980 2500 pts

1990 3000 pts

2002 20€

2019 20€

Una cantidad de dinero que se verá incrementada dentro de muy poco y que puede acabar suponiendo un giro radical en este sorteo.