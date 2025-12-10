Detenida la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Leire Díez, ex militante del PSOE, ha sido detenida este miércoles y permanece en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). La denominada fontanera de la formación socialista está imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid y la detención podría haberse producido debido a contratos públicos bajo sospecha. Además de Díez, también ha sido detenido el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, en el marco de la misma operación.

Díez está investigada por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil, con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales. La fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información sensible contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita.

Tanto Leire Díez como Vicente Fernández han sido detenidos en el marco de la operación desarrollada por la UCO. Aún abierta, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en colaboración con Anticorrupción. No se descartan más detenciones en las próximas horas y días.