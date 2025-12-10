Vox amplía su denuncia contra el PSOE por financiación ilegal tras las acusaciones de Koldo a Acciona

El líder de los eurodiputados de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este miércoles que la formación comandada por Santiago Abascal ampliará su denuncia contra el PSOE por financiación ilegal, a raíz de la entrevista exclusiva que el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, realizó a Koldo García. En la misma, el que fuera asesor de José Luis Ábalos sugiere que la donación de 500.000 euros que Acciona habría realizado a la formación socialista nunca llegó a las arcas del partido, sino que alguien «un poquito espabilado» se pudo quedar con el dinero.

En un mensaje compartido a través de X, Buxadé ha citado la entrevista de este medio para anunciar que este miércoles «los servicios jurídicos de Vox» ampliarán ante el Juzgado competente «la denuncia que ya hicimos a fiscalía, contra el PSOE, por presunta financiación ilegal de partidos políticos y blanqueo de capitales». En el mismo mensaje, el eurodiputado ha felicitado por su trabajo a Marta Castro, que junto a él ocupa la coordinación nacional jurídica del partido.

El pasado 20 de octubre el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que su partido registraba en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el PSOE por posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales. Esta medida se tomó en primera instancia tras conocer que circulaban en la formación liderada por Pedro Sánchez sobres con dinero en efectivo. «Esperamos llegar hasta el fondo del asunto en esta cuestión», aseguró Abascal entonces.

En la denuncia, Vox resaltó que el PSOE había «realizado, en períodos no afectados por el instituto de la prescripción, de forma continuada, permanente, institucionalizada, pagos en efectivo». Así, la formación asegura que se trataba de «un hecho ya notorio, público, probado y reconocido incluso por los participantes».

En ese sentido, la denuncia interpuesta en octubre, que será ampliada tras la entrevista de Inda a Koldo, subraya que «los hechos en que se funda la presente denuncia afectan de forma directa y personal a actuaciones y declaraciones realizadas activa o pasivamente por el núcleo de dirección del PSOE: i) el secretario general, don Pedro Sánchez Pérez Castejón; ii) dos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, iii) y al menos dos gerentes, Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes Pacheco, así como diversas empleadas de Ferraz -el caso de Celia Rodríguez Alonso, trabajadora de la Secretaría de Organización y de Covadonga San Pedro Pascual».

Vox solicita que se requiera al PSOE los pagos en efectivo realizados en los últimos 10 años, así como también el justificante bancario de la retirada en efectivo de todos esos pagos. Asimismo, exigen que se oficie a la Agencia Tributaria para que se presenten las declaraciones sobre donaciones el modelo 182 presentado por el PSOE, de los ejercicios fiscales comprendidos entre el 2017 y 2025. Por último, piden que se solicite al Tribunal de Cuentas el expediente completo de las actuaciones llevadas a cabo en relación con las primarias celebradas en el 2017, en el PSOE en relación con la asociación Bancal de Rosas, incluyendo las actas del Tribunal de Cuentas al respecto con cuantos acuerdos tuvieran relación.

La entrevista a Koldo

Koldo García, en la entrevista exclusiva con OKDIARIO, asegura haber escuchado que en la sede del PSOE circulaba la información de que Acciona había donado 500.000 euros en metálico al partido durante la campaña electoral de 2019. El que fuera asesor de José Luis Ábalos, entonces ministro de Sánchez, afirma que los rumores eran conocidos por «responsables» o «cercanos» a la dirección socialista.

«Eso de meter al partido medio millón de euros me suena a cuento chino», desliza García sobre la donación de Acciona, en conversación con el director de este medio, Eduardo Inda. Además, sugiere que alguien pudo ser «un poquito espabilado» y quedarse con el dinero, aunque reconoce no saber quién, si bien no descarta ningún nombre de la cúpula socialista de entonces. «Ojalá lo supiera», responde, preguntado si pudo ser Santos Cerdán, Ábalos o incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.