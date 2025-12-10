Koldo: «La cúpula de Ferraz admitía que Acciona donó 500.000 € en efectivo para las elecciones de 2019»

«Lo escuché, sí». Con estas palabras, Koldo García ha reconocido en esta nueva entrega de la entrevista exclusiva con OKDIARIO que en la sede del PSOE circulaba la información desde nada menos que la cúpula de Ferraz de que Acciona había donado 500.000 euros en metálico al partido durante la campaña electoral de 2019. Según el ex asesor de José Luis Ábalos, estos rumores eran conocidos por «responsables o cercanos» a la dirección socialista.

PREGUNTA.- ¿Hubo una donación en metálico de Acciona de 500.000 euros en las elecciones generales de 2019?

RESPUESTA.- Vamos a ver… yo lo único que puedo decir es que alguna vez he oído eso.

P.- ¿En Ferraz?

R.- He oído eso de que una donación o que tal…

P.- ¿Fue en metálico?

R.- No lo puedo saber, lo he oído.

P.- O sea, decían que había habido una donación en metálico de medio millón de euros.

R.- Eso se ha oído muchas veces.

P.- ¿Pero se lo escuchó a mucha gente?

R.- A unos pocos.

P.- ¿De la cúpula del partido?

R.- Gente que eran responsables o cercanos.

P.- ¿Escuchó que Acciona había donado 500.000 euros en metálico?

R.- Lo escuché, sí.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la conocida como trama del PSOE ha revelado el modus operandi de la red liderada por el ex número tres de Pedro Sánchez, Santos Cerdán -actualmente en libertad provisional-, en la que Acciona tendría un papel vertebral. La multinacional, según los investigadores, se asoció con Servinabar, la pyme navarra de la que Cerdán era propietario al 45%, para optar a varios contratos de obra pública, como el Puente del Centenario en Sevilla, una autovía en Logroño o las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Según la investigación, Acciona representaba la principal fuente de financiación de Servinabar, con ingresos de más de 6,7 millones. Cerdán era el responsable de gestionar los cobros. La UCO observa una «operativa común» en varios proyectos de adjudicación, detallando que Acciona y Servinabar firmaban «un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras», rubricando después «un contrato de prestación de servicios», cuando la licitación era otorgada a la constructora «mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe» en mordidas. Cerdán se reunía personalmente con los directivos de la compañía para negociar su participación en las obras.