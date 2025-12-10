El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprendido este miércoles al presidente del Gobierno por la corrupción que le mantiene acorralado en La Moncloa. Abascal, que ha resumido en cuatro puntos el balance de la etapa de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, ha destacado que sea «capaz de generar más tramas que Netflix».

«¿Cuál es el balance de su acción de Gobierno?», ha sido la pregunta con la que el jefe de la tercera fuerza política en el Congreso ha querido retratar al presidente socialista del Gobierno. Con todo, Abascal ha enumerado los que ha su juicio han sido los hitos «nefastos» de su legislatura.

Empezando, en primer lugar, por la corrupción. «En esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix», ha destacado el líder de Vox. «Luego, afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer -Begoña Gómez-; no sabe nada de los manejos de su hermano», ha señalado.

«Nada de Ábalos, nada de Cerdán. No sabe nada de Koldo. Con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros», ha ido enumerando Abascal desde su escaño. Sin papel en mano, el líder de Vox ha apelado incluso a la aparente «amnesia» que, a su juicio, debe sufrir el presidente Sánchez al haber manifestado, en multitud de ocasiones, desconocer cada una de las tramas corruptas que le acorralan.

Una pérdida de memoria, ha proseguido Abascal, que ha ironizado «debe de ser algo familiar». «Porque su hermano ni siquiera recordaba el puesto de trabajo que le habían creado, dónde estaba y dónde tenía que ir a trabajar», ha recordado aludiendo a que esté próxima la fecha del juicio a David Sánchez. Él está acusado de haber cometido varios delitos contra la Hacienda pública, también por su «enchufismo» en un puesto en la Diputación de Badajoz.

Menos servicios públicos

«Ruina y colapso de los servicios públicos», ha sido el segundo de los puntos que ha enumerado Abascal en los que puede resumirse el paso de Sánchez por el Gobierno de España. «Porque mientras usted y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni alquilar las casas que construyeron sus abuelos», ha criticado.

En este sentido, el líder de Vox ha reprochado también que, incluso la Sanidad, se esté viendo mermada por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Un hecho, ha destacado, favorecido por las políticas de Sánchez. «Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído», ha proferido.

A ello, ha sumado el que ha calificado de «fanatismo verde» con el que el Ejecutivo ha condenado a la sociedad. «No sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolillos de las clases medias y más humildes», ha señalado.

Las mujeres, víctimas de Sánchez

Abascal también ha reprendido a Sánchez recordado el drama de la «inmigración masiva» y la «inseguridad» a la que, junto a su Gobierno y sus socios que le han arropado en esta legislatura, «han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres».

«Mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones e en España desde que usted llegó al poder»

«Cada vez hay más mujeres en España a las que se les condena a vivir en cárceles de tela», ha asegurado Abascal. Con todo, ha recordado que el de Sánchez sea el único Gobierno de la unión Europa, que se haya negado a la deportación de inmigrantes ilegales.

Acusaciones de traición

Durante la última sesión de control al Gobierno del año, no habrá más hasta el próximo mes de febrero, Abascal ha culminado recordado la «traición» de Sánchez como el último eslabón de su «catálogo de fechorías». «Porque usted lo ha hecho todo de la mano de los enemigos de España para permanecer un minuto más en el poder y seguir huyendo de la acción de la Justicia», ha zanjado.