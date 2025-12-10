Feijóo señala a Sánchez: «Las lecciones de feminismo se las debieron explicar en los prostíbulos»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Tras las denuncias conocidas de acoso sexual de Paco Salazar, uno de sus hombres de confianza en el PSOE, Feijóo ha señalado que «entre el acosador y la acosada», el jefe del Gobierno «está con el acosador» y ha dicho que «las lecciones de feminismo se las debieron dar en los prostíbulos». Esto último, en alusión a los prostíbulos del padre de Begoña, Sabiniano Gómez, quien pudo financiar las primarias de 2017 con el dinero de estos negocios.

Después de dos semanas, Feijóo y Sánchez se han vuelto a enfrentar en el hemiciclo, en pleno escándalo por los casos de acoso sexual en el PSOE. «Muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar?», ha cuestionado el dirigente del PP.

Sánchez, con evasivas, ha presumido de «asumir los errores», algo que ha provocado que Feijóo, en su segundo turno, vuelva a la carga. «Como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos».

«Ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes pagados con Presupuestos del Estado, puestos para porteros de discotecas y silencio en La Moncloa para quien acosa a las compañeras» ha subrayado el presidente popular desde su escaño. «¿Salazar también un gran desconocido para usted?», ha preguntado a Sánchez, para recordar a continuación que Salazar ayudó al presidente del Gobierno «en las primarias de Andalucía», que Sánchez le «tuvo usted durante años en el Gabinete de la Presidencia» y «le quería nombrar secretario de Organización», pero «lo pararon al conocerse las denuncias».

Más casos de acoso en el PSOE

«Le echó de Moncloa pero después le contrata con fondos públicos del PSOE y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son ‘rencillas internas’», ha añadido, castigando la gestión del Gobierno y del propio presidente del caso Salazar. Además, ha recordado que en las últimas horas se han conocido «cuatro casos» de presunto acoso sexual del presidente socialista de la Diputación de Lugo. «Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta», ha aseverado Núñez Feijóo.

«Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Ha pasado usted de ‘hermana yo sí te creo’ a ‘calladita estás más guapa’. Visto lo visto, la lección de feminismo se lo debieron explicar a usted en los prostíbulos, esos que no le consta si financiaron sus primarias», destaca Feijóo, levantando los aplausos de la bancada popular.

«El problema de raíz no es ninguno de los suyos, es usted, y ahora lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se predica, señor Sánchez, el feminismo se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo predican ni lo practican», ha completado, destacando que lo peor del Gobierno actual es «su corrupción» y «su cinismo».