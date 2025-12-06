Feijóo acusa a Sánchez de ser el que «más ha atacado» la Constitución y promete una etapa «reconstituyente»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presidir el Gobierno de España que «más ha atacado» la Constitución y se ha comprometido a ofrecer una etapa «reconstituyente» si llega a La Moncloa.

«El compromiso de dejar una época decadente de la política española, una década disolvente de la política española para ofrecer una época reconstituyente del texto constitucional y de la política constitucional», ha resaltado Feijóo en el homenaje por el 47 cumpleaños de la Carta Magna en el Congreso, al que ha acudido acompañado de varios presidentes autonómicos.

En este punto, Feijóo ha expresado su compromiso de «preparar la celebración del 50 aniversario» de la Carta Magna y ha dicho que trabajará para que en esta efeméride «haya un Gobierno constitucionalista» y que «se sienta orgulloso de la Constitución».

El jefe de la oposición ha asegurado que el PP no podía agradecer al Gobierno de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo, dado que, según ha subrayado, es el que «que más ha atacado» la ley fundamental.