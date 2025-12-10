El PSOE apalabró con Salazar trabajos de consultoría meses después de conocerse las denuncias por acoso

Paco Salazar, denunciado por acoso sexual, tenía apalabrado con el PSOE trabajos de consultoría meses después de conocerse las denuncias de acoso a mujeres. Para ello creó el 26 de agosto de 2025 la empresa Estrategias Sociales y Electorales SL, una compañía dedicada a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.

Fuentes consultadas aseguran que no hizo publicidad, ni tuvo que promocionar su empresa, ya tenía clientes de la órbita del PSOE con los que iba a hacer negocio. Las mencionadas voces aseguran que estuvo trabajando durante este verano en su empresa.

El socialista andaluz ya había hecho trabajos de estrategia para Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Trabajó mano a mano con él y aprendió sobre consultoría política del que fuera el gurú del presidente del Gobierno.

Paco Salazar también había hecho encuestas para el PSOE junto a su mano derecha Antonio Hernández, que acaba de ser cesado por encubrir y silenciar los testimonios de acoso que apuntaban a Salazar. Ambos trabajaban en el Departamento de Análisis y Estadística de Ferraz.

Sede social abandonada

Paco Salazar ha inscrito la sede social de su empresa al lado de Ferraz tras querer reinventarse como consultor después de trabajar como estadista en Moncloa.

Se trata de un segundo piso de lujo de 173 metros cuadrados ubicado en una finca palaciega en el barrio de Argüelles (Madrid). El edificio se edificó en 1916, pero fue reformado en el año 2007. La vivienda dispone de tres habitaciones y dos baños, además de ascensor y garaje incluido.

OKDIARIO ha podido acceder al mismo en el que aparentemente, según los buzones, vive una pareja, aunque ahora está vacío. Los vecinos pudieron ver a Paco Salazar a finales del verano, pero durante las últimas semanas no hay ni rastro del dirigente socialista.

Tampoco hay actividad en el piso que parece una sede fantasma de la consultora que quiso poner en marcha. Salazar ha abandonado la misma tras acaparar el foco mediático a raíz de sus denuncias de acoso.

Protegido de Sánchez

Pedro Sánchez se llevó a Paco Salazar a La Moncloa. Le premió tras ayudarle en las primarias de 2017 a regresar a la secretaría general del partido. Salazar fue Director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno bajo el mando de Iván Redondo. Tras la dimisión de Redondo, Óscar López y Antonio Hernando ocuparon el puesto de jefe de gabinete de Sánchez.

Salazar se llevó a Moncloa como número dos a Antonio Hernández, su persona de confianza. Hernández, que no cuenta con titulación universitaria, ha ostentado desde entonces altos cargos dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. El hombre de confianza de Salazar también colocó a su hermana Nieves Hernández como senadora.

Las mujeres que denunciaron comportamientos inadecuados de Salazar durante su etapa en Moncloa mencionaron a Hernández como presunto «cómplice» y «encubridor» de las conductas del ex dirigente socialista. «Es una persona gris y rara», destacan fuentes del partido.

Paco Salazar y Antonio Hernández han sido destituidos ahora, pese a que Pedro Sánchez les tuvo durante años protegidos en altos cargos de Moncloa. Las denuncias han estado meses paralizadas y el partido feminista no ha actuado con contundencia y celeridad.

Ejecutiva del PSOE con Salazar

Pese a los rumores, Pedro Sánchez quiso premiar a Paco Salazar con un puesto en la Ejecutiva de Ferraz el pasado mes de julio tras la marcha de Santos Cerdán, que acabó en prisión. En concreto, el presidente quería que fuera nombrado secretario de Análisis y Acción Electoral, dentro de la secretaría de Organización del PSOE, y adjunto a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró

Fue entonces cuando ElDiario.es destapó las denuncias sobre Paco Salazar y tuvo que renunciar. El PSOE habilitó un canal de denuncias anónimas en el que se perdieron los datos y no han hecho nada hasta que el presidente no llamó a Torró para que la Comisión Antiacoso hiciera un informe.

Rebeca Torró ha formado parte del núcleo duro de Salazar durante años. Otros miembros de la nueva Ejecutiva del PSOE como Borja Cabezón también tuvieron contacto con Salazar trabajando con él en La Moncloa.

Asimismo, la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial del PSOE, Anabel Mateos, es la mujer de Antonio Hernando, que también trabajó en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. El matrimonio lleva años dedicándose a la consultoría con clientes de la órbita del PSOE, aventura profesional en la que también se quería embarcar Paco Salazar.