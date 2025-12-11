Adiós a esta mítica tienda de Barcelona: cierra sus puertas para siempre tras 40 años de historia

El Portal de l’Àngel, uno de los grandes ejes comerciales de Barcelona, pierde una de las tiendas más reconocidas de todas. Un tienda que llevaba abierta casi medio siglo, pero que ha anunciado su adiós. Se trata de Planelles Donat que baja la persiana para siempre. Para muchos barceloneses, este negocio forma parte de su memoria, ya que su especialidad, los turrones artesanales, no podían faltar en Navidad cuando acudían al centro de la ciudad condal a hacer sus compras.

El cierre llega después de décadas de historia familiar. La quinta y sexta generación están hoy al frente del negocio, una empresa que nació de la unión de dos sagas en 1954, pero cuyos orígenes se remontan mucho más atrás. Quien haya comprado turrón en esta firma sabe que lo suyo no es la innovación sino el oficio bien hecho, que se ha menudo intacto durante casi dos siglos. Por eso este cierre se siente más como un símbolo de lo que el Portal de l’Àngel fue y de cómo está cambiando. Porque, aunque Planelles Donat continúa con otras tiendas abiertas, la desaparición del local número 7 marca el final de una etapa. Fue un espacio querido por vecinos y turistas, abierto en 1987 para reforzar una ubicación que empezaba entonces a consolidarse como una de las más transitadas de la ciudad. Hoy la persiana se ha echado para siempre tras vencerse el contrato, tal como ha confirmado la propia familia.

Cierra para siempre una tienda mítica de Barcelona

La noticia la ha confirmado Laia Planelles, codirectora general del negocio. Según explica, la tienda del número 7 del Portal de l’Àngel ya no abrió en verano y tampoco lo ha hecho ahora, en plena campaña navideña. «Se terminó el contrato», resume la directiva. Es un cierre definitivo que afecta a uno de los locales que más visibilidad dio a la marca desde finales de los años ochenta.

Aunque justo al lado está previsto que abra una tienda de la marca de gafas Izipizi, han aclarado que no será en el espacio donde se ubicaba Planelles Donat. Ese local, que nació en 1987 «“aprovechando el impulso que la ciudad adquiría y para dar un mejor servicio», según recuerda la familia, forma parte de una etapa ya cerrada.

Qué tiendas siguen abiertas

Pese al cierre del número 7, Planelles Donat continúa presente en pleno corazón de Ciutat Vella. Mantiene:

Portal de l’Àngel 25

Portal de l’Àngel 27

Calle Cucurulla, 9

Estos establecimientos siguen siendo referencia en Barcelona, especialmente cuando se acerca la Navidad. El local del número 25, abierto en 1929, forma parte incluso de la ruta de establecimientos emblemáticos del Ayuntamiento, que lo reconoce como un comercio con valor patrimonial.

Una empresa familiar con 175 años de tradición

La historia de Planelles Donat se remonta a 1850, cuando la familia Planelles vendía turrones en la feria de productos navideños de la plaza Real y La Rambla. En 1868, el Ayuntamiento prohibió la venta ambulante para preparar la ciudad de cara a la Exposición Universal de 1888, y los turroneros se trasladaron a portales de casas. Fue entonces cuando los Planelles abrieron en la calle Cucurulla, 9, donde todavía mantienen tienda a día de hoy.

En 1954, las familias Planelles y Donat unieron fuerzas, consolidando el negocio tal y como se conoce en la actualidad. Desde entonces, seis generaciones han mantenido una forma de trabajar muy clara: ni experimentos arriesgados ni recetas reinventadas, sino materia prima de primera y oficio tradicional. Sus turrones de Jijona, Alicante, a la piedra, de yema o mazapán conviven con variedades de chocolate y opciones sin azúcar.

Pero no solo de turrón vive Planelles Donat. Su horchata natural, consistente, sin conservantes ni exceso de azúcar, elaborada desde 1927, es otro de sus grandes reclamos en verano, junto con sus helados artesanales.

El Portal de l’Àngel cambia

El cierre de esta tienda en Barcelona también ayuda a entender cómo ha cambiado el Portal de l’Àngel en los últimos años. Una de las calles más caras del país para alquilar un local comercial ha perdido posiciones en el ranking de precios. Según el informe Main Streets Across the World de Cushman & Wakefield, en 2025 se sitúa ya en cuarto lugar, compartiendo posición con José Ortega y Gasset y Preciados, en Madrid.

Aun así, los alquileres siguen siendo muy elevados, y esto ha empujado a muchos comercios tradicionales a desaparecer. A finales de 2023, apenas quedaban unos pocos negocios históricos en esta vía: Casa Colomina, las joyerías Prats y Tomás Colomer, y Planelles Donat. El cierre del número 7 suma un capítulo más a esta transformación del centro de Barcelona.

La familia seguirá al frente de las demás tiendas, pero la pérdida de este local tiene un componente sentimental difícil de ignorar. Para muchos vecinos, Planelles Donat no era sólo un comercio, sino parte del paisaje emocional de la ciudad: los primeros turrones de la temporada, la horchata del verano, la vitrina iluminada cuando se acercaba la Navidad.

La historia continúa, pero el Portal de l’Àngel pierde un pedazo de su memoria. Y en una ciudad que cambia tan rápido, a veces decir adiós duele un poco más de lo que parece.