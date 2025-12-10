Real Madrid vs Manchester City en directo online: horario, alineaciones y dónde ver el partido de Champions League hoy gratis en vivo

Real Madrid
El Santiago Bernabéu acoge un choque importantísimo entre dos gigantes del fútbol europeo
A qué hora llega el autobús del Real Madrid
El autobús del Real Madrid está a punto de llegar al estadio Santiago Bernabéu donde cientos de aficionados esperan para animar al equipo antes de este partido de Champions League que será decisivo para el futuro del club.
Ambientazo Sagrados Corazones
La plaza Sagrados Corazones, pegada al Santiago Bernabéu, espera con miles de aficionados la llegada del autobús del Real Madrid. El equipo ultima en estos momentos los detalles finales del partido en Valdebebas.
Todo preparado
¡¡Falta apenas dos horas para que comience este partidazo en el Santiago Bernabéu!! En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Manchester City.
El Real Madrid y el Manchester City están listos para protagonizar el partido más apasionante que se jugará en esta jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. El Santiago Bernabéu está listo para acoger un auténtico partidazo entre dos equipos que son favoritos a ganar la máxima competición continental pero que no están en su mejor momento, por lo que el que pierda quedará muy tocado. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Madrid – Manchester City.
Así está la Champions League
El Real Madrid está ahora mismo en la sexta posición de la clasificación de la fase de liga de la Champions League, mientras que el Manchester City está en la duodécima plaza. Sólo les separan dos puntos, por lo que la igualdad en la clasificación de la máxima competición continental es bastante grande. Una victoria puede acercar a los de Xabi Alonso a esa clasificación para los octavos de final, pero una derrota podría sacarles de los ocho primeros puestos, algo que les dejaría muy tocados, pero todavía quedarían dos jornadas más, que ya se disputarán en el mes de enero y ahí se decidirá todo.
Xabi Alonso se la juega
Si hablamos del gran protagonista del partido lo tendríamos que hacer de Xabi Alonso. Todas las cámaras estarán puestas sobre el técnico tolosarra, ya que hoy tiene un match-ball. Si el Real Madrid cae derrotado ante el Manchester City se espera que sea destituido, ya que el choque perdido frente al Celta hace unos días ha dolido mucho en Concha Espina. El técnico del cuadro merengue se ve las caras ante un Pep Guardiola del que aprendió mucho en su etapa en el Bayern de Múnich y que es conocido por su antimadridismo, por lo que puede acabar siendo el verdugo del vasco.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Manchester City que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Dos de los equipos que partían como favoritos a ganar la Orejona se ven las caras en el Santiago Bernabéu en lo que será, sin duda, uno de los encuentros más destacados de este miércoles en la máxima competición continental.
A qué hora juega el Real Madrid
El partido de Champions League que enfrenta al Real Madrid contra el Manchester City hoy se jugará a partir de las 21:00 horas, cuando empiece a rodar el balón en el Santiago Bernabéu.