Así fue la impresionante pitada del Bernabéu a Guardiola

Como es habitual cada vez que Pep Guardiola visita el estadio Santiago Bernabéu, el público madridista le regaló la mayor bronca. Cuando su nombre sonó por la megafonía del coliseo madridista, los aficionados del equipo blanco respondieron a su presentación con una sonora pitada.

Guardiola regresa al Bernabéu, donde el año pasado vivió una noche muy complicada. En una de las peores temporadas de los últimos tiempos, el conjunto merengue se impuso en ambos partidos de la eliminatoria ante los citizens. Los de Carlo Ancelotti certificaron el pase a octavos en la vuelta, ante su público. Kylian Mbappé firmó un hat-trick en una goleada que maquilló Nico González en el descuento al colocar el 3-1 definitivo.

Las visitas al Santiago Bernabéu en Champions League nunca son sencillas para Pep Guardiola. El técnico catalán ha visitado el coliseo madridista por cuarta temporada consecutiva y no gana en Chamartín desde el año 2020.

En la previa del encuentro, al ser preguntado por Xabi Alonso y su situación, dejó el gran titular. «Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás», comentó a la hora de pedir un consejo para el entrenador del Real Madrid, que está en una situación muy complicada.

Los duelos entre el conjunto merengue y el Manchester City se han convertido en un auténtico Clásico de la competición europea en los últimos años, resultando vencedor el Real Madrid en tres de las cuatro eliminatorias en las que se ha medido al cuadro citizen en el último lustro. En esta ocasión, se ven las caras en la fase liga.