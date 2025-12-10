El Bernabéu, el escenario de las peores pesadillas de Guardiola

Las visitas al Santiago Bernabéu en Champions League nunca son sencillas para Pep Guardiola. El técnico catalán viaja por cuarta temporada consecutiva el feudo del Real Madrid, contra que el no gana a domicilio desde el año 2020. Los duelos entre el conjunto merengue y el Manchester City se han convertido en un auténtico Clásico de la competición europea en los últimos años, resultando vencedor el Real Madrid en tres de las cuatro eliminatorias en las que se ha medido al cuadro citizen en el último lustro.

La peor ‘pesadilla’ vivida en el Santiago Bernabéu para Pep Guardiola fue la remontada de la temporada 2021/22. El Manchester City llegaba al feudo madridista con una mínima ventaja, un 4-3 en la ida que dejaba todo abierto para la vuelta de las semifinales. Los ingleses se adelantaron con un gol de Mahrez a los 73 minutos de juego. El Real Madrid sobrevivió en el alambre hasta que Rodrygo anotó por partida doble en los instantes finales para desatar la locura en el Santiago Bernabéu. En la prórroga, un tanto de penalti de Karim Benzema certificó la clasificación merengue a la final, en la que conquistó la decimocuarta Champions tras vencer al Liverpool.

No ha sido la única ocasión en la que Pep Guardiola ha caído en Champions ante el Real Madrid. La más reciente se vivió hace menos de un año, en la nueva ronda de dieciseisavos de final. En una de las peores temporadas de los últimos tiempos, el conjunto merengue se impuso en ambos partidos de la eliminatoria ante los citizens. Los de Carlo Ancelotti certificaron el pase a octavos en la vuelta, ante su público. Kylian Mbappé firmó un hat-trick en una goleada que maquilló Nico González en el descuento al colocar el 3-1 definitivo.

El pasado curso, la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid no acabó en título europeo para los blancos. Los cruces entre ambos conjuntos en las tres temporadas anteriores habían decidido el futuro campeón de la Champions. Es el caso del duelo en la campaña 2023/24, en la que los blancos eliminaron a los de Guardiola en cuartos en la tanda de penaltis y, a la postre, terminarían ganado la decimoquinta ‘Orejona’. Pese a no conseguir vencer en el Bernabéu, el City superó al Real Madrid en las semifinales de la 2022/23 para levantar su primer título de Champions.

Guardiola no gana en el Bernabéu desde la pandemia

Para encontrar el último triunfo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu hay que remontarse a la temporada 2019/20, que estuvo marcada por la pandemia del coronavirus. En una campaña atípica, en la que las eliminatorias se disputaron en verano, el Manchester City derrotó en la ida de octavos de final al Real Madrid por 1-2; repitiendo triunfo en la vuelta para eliminar a los blancos.

Tampoco guarda buenos recueros el técnico catalán de su etapa en el Bayern de Múnich. En las semifinales del curso 2013/14, el conjunto merengue se midió a los bávaros, entonces entrenados por Guardiola. En la recordada eliminatoria en la que calificó a los jugadores del Real Madrid como «atletas», los merengues se impusieron por 1-0 en la ida y aplastaron con un recordado 0-4 en la vuelta en Múnich. El primer precedente de Guardiola en el Bernabéu sí fue positivo, ya que superó al Real Madrid por 0-2 en las semifinales de la Champions que conquistó el Barça en la temporada 2010-11.