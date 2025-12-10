Rodrygo repasa su éxito contra el Manchester City: «Es el auténtico derbi de la Champions»

Rodrygo Goes ha hablado en la previa del partido de Champions ante el Manchester City. El Real Madrid necesita volver a ganar en el Santiago Bernabéu para volver a enganchar a la afición y mandó un mensaje al madridismo para caldear el ambiente en el clásico europeo de los últimos años.

«Se ha convertido en un auténtico derbi», expresó en lo que será el quinto enfrentamiento consecutivo entre ambos equipos. Aunque son partidos que se han vivido al máximo, lo cierto es que el conjunto blanco es el que más ha salido vencedor cuando se han visto las caras. Para el brasileño, su momento preferido fue su gol en aquellas semifinales mágicas en 2022, donde se convirtió en el héroe del madridismo con su doblete: «El momento más importante fue después de marcar el primer gol. Creo que ese es mi momento futbolístico más inolvidable. Cuando el cuarto árbitro indicó que había seis minutos de tiempo añadido fue como si hubiéramos marcado otro gol: los aficionados se volvieron locos. Justo después, marqué mi segundo gol», recordó.

Sin embargo, también hubo momentos oscuros, como aquel 4-0 en el Etihad la campaña siguiente. Aun así, para Rodrygo el dolor está en aquel empate en la ida por 1-1: «Me viene a la mente el dolor del partido de ida, cuando podríamos haberles ganado y habernos llevado la victoria, pero nos quedamos un poco cortos. El partido de vuelta fue para olvidar. Ellos estaban en su mejor momento y nosotros no, así que me cuesta borrar ese partido de mi mente», confesó.

Rodrygo tira de los últimos recuerdos para devolver la ilusión

Las dos últimas veces que el Real Madrid se enfrentó a Pep Guardiola, los blancos salieron victoriosos mostrando superioridad para manejar al club que venía de ser los mejores de Europa. En la temporada 2023/24, Rodrygo volvió a ser ese futbolista decisivo, marcando en ambas eliminatorias que terminó siendo clave para pasar de cuartos de final.

«El partido de ida fue increíble, todo un espectáculo», afirmó sobre el empate a 3-3 en Madrid. «Capturó la esencia de todos los partidos entre el Manchester City y el Real Madrid de los años anteriores. Fue fantástico y, para mí, fue un privilegio estar en el campo y marcar ese día». En la vuelta fue autor del gol en el 1-1 y recordó la tensión que se vivió en aquella tanda de penaltis en Inglaterra: «El partido en Inglaterra contra ellos fue muy difícil. Tuve la suerte de volver a marcar, pero nos costó mucho durante todo el encuentro», recuerda Rodrygo.

El curso pasado fue la última vez que se vieron las caras por un billete a los octavos de final. Ambos venían de hacer una mala fase de liga, pero el Real Madrid mostró una autoridad que pasó por encima al técnico catalán: «Creo que fue el primer año en el que tuvimos más control en ambos partidos. Hubo algunos momentos difíciles y, en ocasiones, ellos jugaron mejor. Creo que dominamos la mayor parte del partido, y la segunda parte fue increíble», sentenció sonriendo.

A pesar de que Rodrygo tiene cierta afinidad ante el City, su temporada no le está permitiendo sumar titularidades, y menos en partidos trascendentales como el de este miércoles. Con Mbappé en la convocatoria, el brasileño tiene menos opciones de partir de inicio, pero sus números ante una de sus víctimas favoritas le avalan por si termina teniendo minutos.