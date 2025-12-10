Xabi Alonso se la juega sin Mbappé: ¡primera vez que es suplente esta temporada!

El Real Madrid se mide al Manchester City en una auténtica final para el futuro de Xabi Alonso en el banquillo del equipo. Lo hará sin el único jugador que ha sido titular en todos los partidos del conjunto merengue esta temporada. Kylian Mbappé será suplente después de no haberse perdido de inicio ninguno de los 21 partidos del Real Madrid hasta el momento. Sin el francés, Xabi Alonso tendrá que buscar otras fórmulas en ataque para aminorar la pérdida del absoluto referente goleador -25 tantos le avalan- del equipo.

El técnico donostiarra tendrá que trasladarse a sus primeros pasos en el banquillo merengue. Una gastroenteritis dejó K.O. al ’10’ madridista durante gran parte del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Mbappé se perdió los tres partidos de fase de grupos y partió fue suplente en los duelos de octavos y cuartos de final. La figura de Gonzalo García surgió como respuesta ante la baja de Mbappé. El canterano se ganó un puesto en la plantilla del primer equipo con sus cuatro goles y los intangibles que aportó desde la posición de ‘9’.

El Real Madrid se mide en un duelo capital en la lucha por el Top 8 de la Champions ante un Manchester City que no es de la pasada campaña. Los de Pep Guardiola llegan con sed de venganza el Santiago Bernabéu tras la eliminación en dieciseisavos de la última temporada y el historial que acumulan ante los merengues, contra los que han caído en tres de las últimas cuatro ediciones. Al conjunto de la capital española se le acumulan los problemas. Además de una mermada defensa ante las bajas de Militao y Huijsen, la ausencia de Mbappé supone revés para la delantera.

La falta de opciones en el centro del campo -tampoco está Camavinga- y en el lateral derecho descartan, casi por completo, la posibilidad de que Fede Valverde ocupe la banda derecha del ataque del Real Madrid. Con Vinicius como fijo, ya sea por izquierda o por el centro, aparecen diferentes alternativas para sustituir a Mbappé. Desde un Rodrygo, que ya ejerció como falso 9 en la última Champions blanca, hasta la opción de Gonzalo García o Endrick como arietes más tradicionales. También podrían entrar, en banda derecha, Brahim Díaz o un Franco Mastantuono inédito desde su regreso.

El problema del gol sin Mbappé

El Real Madrid vive una auténtica ‘Mbappé-dependencia’ en esta temporada y ahora tendrá que sobrevivir con el francés como suplente. El delantero ha anotado en 25 de los 44 goles del conjunto merengue, lo que supone más de un 50% del total. Mbappé únicamente se ha quedado sin marcar o asistir en cinco de los 21 partidos de su equipo en este curso. Sólo en dos de ellos, el Real Madrid pudo sobreponerse a esta ‘sequía’.

La muestra más reciente indica que el conjunto blanco no es capaz de ganar sin la contribución de Mbappé. Así sucedió en la reciente derrota en Liga ante el Celta (0-2), en Champions ante el Liverpool (1-0) y en el empate sin goles en Vallecas. Para encontrar triunfos del Real Madrid sin gol o asistencia del francés hay que remontarse a la tercera jornada de Liga, ante el Mallorca (2-1), y a la victoria en Champions ante la Juventus (1-0) del pasado mes de octubre.