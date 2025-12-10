Por qué Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Manchester City de Champions

Kylian Mbappé no juega el partido entre el Real Madrid y el Manchester City de Champions League. El jugador francés no es titular en un encuentro trascendental, que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas. Mbappé sí entró en la convocatoria, pero Xabi Alonso ha decidido no colocarle de titular. La ausencia de Kylian Mbappé en el Real Madrid – Manchester City se debe a una razón de fuerza mayor: tiene molestias físicas.

En concreto, Mbappé sufre unas molestias musculares en la pierna izquierda, motivo por el que no está en este encuentro tan importante de Champions, en el que Xabi Alonso se la juega. Tras caer ante el Celta de Vigo el pasado domingo, el duelo ante el City supone un examen total para el entrenador y los jugadores. Y para este encuentro no está Mbappé.

El francés entró en la convocatoria, pero finalmente no está en el once de Xabi Alonso. Mbappé sufre unas molestias musculares en la pierna izquierda, que se une además a que tiene el dedo roto, algo que no le impedía estar este miércoles en el Bernabéu. Sin embargo, las dolencias físicas sí han dejado KO a Mbappé.

El Real Madrid se mide al Manchester City en el Bernabéu en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions. El Real Madrid tiene 12 puntos (de 15 posibles), pero el duelo ante el conjunto que entrena Pep Guardiola es más importante en el plano de las sensaciones y de dar un golpe encima de la mesa.

Con la ausencia de Kylian Mbappé, el equipo titular que sacó Xabi Alonso para este encuentro en el Bernabéu ante el Manchester City de Guardiola es el siguiente: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham: Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.