El Real Madrid mancha una fase liga casi perfecta siendo goleado en Valdebebas por el Manchester City

El Real Madrid perdió 0-4 contra el Manchester City en la última jornada de la fase liga de la UEFA Youth League. Los blancos, que tuvieron un penalti para empatar el encuentro en el tramo final de la primera mitad, terminaron claudicando contra un conjunto inglés que necesitaba la victoria para terminar lo más arriba posible. Los blancos, ya clasificados, acaban la fase regular cuarto y se clasifican directamente para los octavos.

El Real Madrid se marchó al descanso perdiendo por la mínima. Los blancos se vieron superados por el Manchester City en los primeros 45 minutos. Liberto tuvo la oportunidad de igualar el encuentro en la primera mitad, pero Brtis adivinó el lanzamiento. A los 23 minutos, Gray marcó el primero con un disparo contundente de falta directa donde el portero madridista pudo hacer más.

En la segunda mitad llegó el descalabro madridista. El Manchester City continuó demostrando su superioridad y terminó goleando a los madridistas. McAido, tras una gran carrera desde el centro del campo, hizo el segundo tanto del encuentro a los 70 minutos. Después, llegaron las dianas de Heskey. Primero, hizo un auténtico golazo y después puso la guinda desde el punto de penalti.

Este marcador no afecta mucho en lo clasificatorio, pero sí que deja una imagen muy pobre para los madridistas. No obstante, los blancos estarán en octavos de final tras una fase liga casi perfecta emborronada por este mal encuentro.