El Real Madrid está atravesando un mal momento. La derrota contra el Celta de Vigo en el Bernabéu ha aumentado las dudas con Xabi Alonso y con la plantilla. A pesar de ello, la situación en la clasificación de la Champions League es positiva. A falta de media jornada de la competición, los blancos se encuentran en sexta plaza con 12 puntos y un balance de cuatro victorias frente a una derrota.

Este miércoles se enfrentará al Manchester City en su feudo en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Champions. Los de Pep Guardiola se encuentran en duodécima posición con 10 puntos y un balance de tres victorias, un empate y una derrota. En las casas de apuestas, parten como favoritos para vencer al Real Madrid.

Barcelona y Atlético, deberes hechos

Los conjuntos españoles hicieron los deberes el día de ayer. El Barcelona logró imponerse al Eintracht y se acerca un paso más a avanzar de ronda, quedando a solo un punto de los ocho primeros clasificados. El gol inicial de Knauff complicó las cosas para los culés durante la primera mitad, pero tras el descanso, Koundé anotó un doblete en pocos minutos que dio la vuelta al marcador y permitió al Barca conseguir tres puntos vitales en la recta final de esta fase. Con este triunfo, los culés suman 10 puntos y se ubican momentáneamente en la decimocuarta posición, a la espera de los resultados de los demás partidos.

Por otro lado, el Atlético de Madrid consiguió remontar frente al PSV. El equipo colchonero empezó perdiendo tras un gol tempranero de Guus Til, pero supo reaccionar rápidamente. Julián Álvarez igualó el marcador antes del descanso, y tras la reanudación, dos tantos rápidos de Hancko y Sorloth dieron la ventaja a los rojiblancos. Con esta victoria, el Atlético alcanza los 12 puntos y se coloca momentáneamente en la séptima posición de la tabla.

Ganar o ganar: esta es la situación de Villarreal y Athletic

El Villarreal afronta un auténtico partido decisivo frente al Copenhague en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Submarino Amarillo necesita obligatoriamente los tres puntos si quiere mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo más importante de Europa. Para conseguirlo, tendrá que desplegar el mismo nivel de juego que ha mostrado en la Liga española.

Por otro lado, el Athletic Club afronta su primera final en la fase de liga de la Champions League en esta jornada porque van muy relegados en la clasificación. Los de Ernesto Valverde quieren acabar entre los 24 primeros y están obligados a ganar al PSG de Luis Enrique en San Mamés, pero los vascos son conscientes de que será un encuentro muy complicado para ellos porque delante tendrán al vigente campeón de la máxima competición continental. Tras esto, los rojiblancos tendrán que enfrentarse a domicilio a la Atalanta y recibir al Sporting de Portugal.

Así esta la clasificación de la Champions League antes del Real Madrid – City