Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Real Madrid contra el Celta de Vigo

La derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo provoca un grave problema para el equipo de Xabi Alonso. El conjunto blanco sigue desangrándose en Liga y ya se nota en la clasificación: se queda a cuatro puntos del Barcelona y aunque sigue segundo, puede ser superado por el Villarreal, toda vez que está un punto por encima de los castellonenses, pero con un partido más disputado.

Durísimo golpe para el Real Madrid en el primer pinchazo de la temporada en el Bernabéu. Un mes después volvía el conjunto blanco a su estadio y lo hizo para perder en un encuentro malísimo que hará mucho daño a los de Xabi Alonso. El Celta de Vigo, que este año no estaba muy bien, asaltó el Bernabéu con un doblete de Swedberg, el primero en los primeros minutos de la segunda parte y el segundo ya en el tiempo de descuento.

Esta derrota deja al Real Madrid con 36 puntos, a cuatro del Barcelona. Hace pocas jornadas, cuando ganó el Clásico, el equipo blanco iba líder con cinco puntos de ventaja. Es decir, en cinco jornadas, el Barça ha quitado al Real Madrid nueve puntos: pleno de victorias de los culés y tres empates y una derrota del Madrid.

El Real Madrid jugó media hora con 10 jugadores en este encuentro ante el Celta por una expulsión de Fran García (que vio dos amarillas en un minuto) y ya en el tiempo de descuento también fue expulsado Álvaro Carreras.

Además, la segunda posición del Real Madrid en la clasificación de la Liga es virtual. Está segundo, sí, pero tiene al Villarreal a un punto y los castellonenses tienen un partido menos. El Real Madrid ya jugó su encuentro de la 19ª jornada de Liga, adelantado por la disputa de la Supercopa de España en enero.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 40 puntos* Real Madrid – 36* Villarreal – 35 Atlético de Madrid – 31* Espanyol – 27 Betis – 24 Athletic Club – 23* Getafe – 20 Elche – 19 Celta de Vigo – 19 Alavés – 18 Rayo Vallecano – 17 Sevilla – 17 Real Sociedad – 16 Valencia – 15 Mallorca – 14 Osasuna – 12 Girona – 12 Real Oviedo – 10 Levante – 9

*Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club tienen un partido disputado más que el resto de equipos.

Resultados de la 15ª jornada de Liga

Real Oviedo 0-0 Mallorca

Villarreal 2-0 Getafe

Alavés 1-0 Real Sociedad

Betis 3-5 Barcelona

Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid

Elche 3-0 Girona

Valencia 1-1 Sevilla

Espanyol 1-0 Rayo Vallecano

Real Madrid 0-2 Celta de Vigo

