Simeone pletórico: «Hacía tiempo que no me iba tan lleno de un partido»

Respira el Atlético. Los de Simeone tuvieron que resistir el bofetón inicial y el vendaval final para validar los tantos de Julián Álvarez, Hancko y Sorloth. Los rojiblancos pudieron golear y acabaron arropando a Oblak y pidiendo la hora. No hubo golpe que les derribase. Qué manera de sufrir. Encuentra el Atlético su oasis de tranquilidad en la Champions, quién lo diría. La competición de los sabores más amargos de la su historia es ahora un ecosistema balsámico donde encuentran el oxígeno que les falta en Liga.

«Planteamos un partido de mucho trabajo. Nos encontramos con el 1-0 cuando habíamos tenido una situación clara. El partido lo estábamos haciendo como queríamos, pero pudieron meter ellos el segundo. El equipo empezó a crecer, nos pusimos al hombre en casi todo el partido para igualarlos y los llevamos al partido que queríamos nosotros. Y gran parte del partido se jugó como queríamos nosotros. Disfruté lo que vi, hacía tiempo que no me iba tan lleno de un partido. Nadie se salió del plan», expresó Simeone.

El Cholo se deshizo en elogios hacia Sorloth y Pubill, especialmente el primero. «Ha sido el partido más completo de Sorloth. Pudo hacer un gol más. Trabajó, asistió… sacó al equipo de atrás. Presionó a los defensores. Corrió como hay que correr. Me encantó. Partidazo. De Pubill, crecimiento puro. Me encanta su determinación. Ya les comenté que podía ayudarnos. Va creciendo. Tiene velocidad enorme, buen pie, pero tiene hambre y los que tienen hambre me gustan», aseguró Simeone.

El Atlético reaccionó el golpe inicial del PSV y supo sufrir al final. «No hay ningún equipo que domine los 90 minutos. Siempre hay pasajes en los que el rival puede ser superior. Los llevamos a un partido incómodo, molesto. Me encantó el equipo, Se lo dije a ellos. Me gustó todo del equipo. Puedes cometer errores, pero el equipo no salió del plan que tenía. Salimos a presionar alto y para eso hace falta correr. Y hay que dar el máximo como hicieron los 16 de hoy. En ningún momento salimos del plan que teníamos ante un rival que no perdía desde septiembre. Y que juega bien», finalizó Simeone, encantado con su equipo.