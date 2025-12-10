Entradas para el Guadalajara – Barcelona de Copa del Rey: cuándo salen, precio y cómo comprar

El Deportivo Guadalajara vivirá uno de los días más importantes de su historia el próximo martes 16 de diciembre, cuando reciba al FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Las entradas para este encuentro comienzan a venderse este miércoles y la venta se realizará por fases, priorizando a los abonados del club.

Desde las 16:30 horas, los socios tendrán la oportunidad de adquirir sus localidades directamente en taquilla, de manera presencial. Cada abonado podrá comprar una única entrada, y su asiento quedará reservado hasta el lunes 15 de diciembre a las 20:30 horas, garantizando así su presencia en este partido histórico.

Para los no abonados, la compra de entradas estará disponible en línea a través de la página web oficial del club, siempre que queden localidades disponibles. La venta digital comenzará también a las 16:30 horas, de manera simultánea a la fase de abonados, aunque está sujeta a la disponibilidad tras la asignación de los asientos reservados para socios.

¿Cuán cuestan las entradas?

El club ha establecido precios diferenciados según la categoría del asiento y el perfil del comprador:

Abonados : los precios oscilan entre 35 y 45 euros , dependiendo de la ubicación en el estadio, ya sea general, fondo norte o tribuna.

: los precios oscilan entre , dependiendo de la ubicación en el estadio, ya sea general, fondo norte o tribuna. No abonados: la entrada única se sitúa en 90 euros, reflejando la demanda extraordinaria y la singularidad del partido.

El club recomienda a los interesados adquirir las entradas lo antes posible, dado que se espera un lleno absoluto y un interés masivo tanto local como de aficionados de otras regiones.

Este encuentro supone un hito para el Deportivo Guadalajara, que en sus 78 años de historia alcanza por primera vez los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La cita frente al FC Barcelona es, sin duda, el partido más relevante del club en décadas, enfrentándose a uno de los equipos más laureados y mediáticos del mundo.

El aumento reciente de abonados, con más de 1.000 nuevos carnets registrados, refleja el entusiasmo generado por este duelo, así como el respaldo de la afición hacia su equipo. Se espera que el estadio Pedro Escartín registre un ambiente histórico, con seguidores entregados animando a su equipo en cada acción.