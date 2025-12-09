Todo sobre Marcus Rashford: cuántos años tiene, posición, por qué lleva el ’14’ y cuánto cuesta

FC Barcelona y Eintracht de Fránfkurt se medirá en la jornada 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League en el Spotify Camp Nou, un escenario al que le trae muy buenos recuerdos al conjunto germano después de eliminar en 2023 al conjunto blaugrana en las eliminatorias de la UEFA Europa League. Tras varios años, el ahora y renovado equipo de Hansi Flick buscará seguir con su buena racha de resultados en la competición con casi todos sus jugadores disponibles, entre los que destacan Joan García, Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal o Marcus Rashford. Curiosamente, de este último hablaremos en las siguientes líneas, pues el británico está viviendo una segunda juventud en la Ciudad Condal después de pasar una mala racha en el Manchester United. Conoce todo sobre su vida.

Edad de Marcus Rashford y de qué juega

El jugador nacido en Manchester, de 28 años de edad, se ha convertido en uno de los jugadores más significativos de Inglaterra. Sin embargo, no ha terminado de cumplir con las expectativas marcadas, sobre todo en su etapa con el Manchester United, donde fue en su momento todo un descubrimiento y, con el paso de los años, su rendimiento fue a menos. Ahora, en Barcelona, está recuperando su mejor versión a las órdenes de Hansi Flick, que le ha dado toda su confianza por todo el flanco de la banda izquierda para que se convierta en uno de los nuevos cracks de la parroquia azulgrana.

Quién es el ídolo de Rashford

El ídolo de Marcus es, nada más y nada menos, que Ronaldo Nazario. El británico se ‘enamoró’ del juego del brasileño tras observar en Old Trafford un partido de la Liga de Campeones entre el Manchester United y el Real Madrid, y donde el mítico ‘killer’ anotó un hat trick y recibió una gran ovación por parte de ambos aficionados: «He crecido viéndolo tanto a él mismo como a sus partidos. Siempre jugaba libre. No importaba dónde jugaba, jugaba libre y salía y se expresaba. Cuando haces eso, es cuando juegas tu mejor fútbol». A su vez, también ha declarado en más de una ocasión que Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, exjugadores del United, también han sido figuras en las que se ha fijado para aprender y mejorar su fútbol.

Por qué lleva el dorsal 14

Rashford, a su llegada al FC Barcelona, eligió el dorsal número 14 por otro de sus grandes ídolos de la infancia: Henry. El británico quiso llevar el mismo número que el mítico jugador francés, el 14, durante su etapa en el conjunto blaugrana, tal y como reconoció él mismo en su presentación en la Ciudad Condal: «Es único, y un número con mucha tradición en el club. Vestir esta camiseta es un honor. Y ya sabes, todos los jugadores que han vestido este dorsal en el club han demostrado ser su calidad y características sobre el césped. Y estoy aquí para hacer historia».

Cuánto pagaría el Barcelona para fichar a Marcus Rashford

El conjunto de Flick, para hacerse con los servicios de Rashford en el verano de este 2025, ejecutó una cesión por una temporada con una opción de compra no obligatoria de 30 a 35 millones de euros, según variables. El objetivo del Barça era reforzar la plantilla a bajo precio, pero con el único ‘pero’ de ocuparse de su salario al completo, que es actualmente de 14 millones de euros anuales.