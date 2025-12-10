Xabi Alonso: «Hay que tener mucha calma porque esto es muy largo, aunque lo pintáis de otra manera»

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los blancos se adelantaron con un gol de Rodrygo, que ponía punto final a su sequía, pero antes del descanso vieron como los ingleses daban la vuelta al marcador. Ahora mismo son séptimos y deberán ganar en las dos últimas jornadas a Mónaco y Benfica.

«No tenemos nada que reprocharnos ninguno. Lo hemos intentado hasta el final, nos pusimos por delante y hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño. En 10 minutos se han puesto por delante, hemos concedido y no hemos controlado esas situaciones. Lo hemos intentado hasta el final, nos ha faltado finura y gol y hoy no tengo nada que reprochar a nadie», comenzó el entrenador del Real Madrid.

«Cuando estás en un momento delicado, con bajas y de donde venimos te ves un poco menos sólido y por eso igual nos han dado la vuelta y muy rápido. En partido de Champions contra rivales top no puedes conceder y hoy las cosas no se han dado. En la segunda parte podríamos haber marcado», añadió.

Sobre el público, comentó lo siguiente: «Ha habido momentos en que han pitado y han aplaudido. Lo hemos intentado hasta el final. No tengo nada que reprochar a nadie ni a la afición ni a los jugadores. Hay que tener mucha calma porque esto es muy largo, aunque vosotros lo pintáis de otra manera».

Sobre el penalti, comentó lo siguiente: «Acciones que han sido un poco que yo interpreto de otra manera. A Courtois le han agarrado en el primer gol». «Me alegro mucho por Rodrygo, hoy ha sido un partido el suyo. Ha sido desequilibrante, ha jugado excelente y estoy contento por él», añadió.

«Yo estoy preocupado por el siguiente partido, no por mi futuro. Lo importante es el Real Madrid, no va de mí el tema, va del equipo», dejó claro sobre su futuro. Además, sobre su equipo explicó que deben ser más intensos: «Hoy el equipo ha tenido concentración, ritmo y hemos concedido muy poco. Hasta el final al equipo sólo se le puede pedir intentarlo, vaciarse y mirar adelante con lo que tenemos».

«Yo tengo muy buena relación con Guardiola, nos conocemos bien y sabe bien lo que decía», dijo sobre las palabras de Guardiola en la previa. También habló de cómo está: «No es nuevo para muchos entrenadores y hay que estar preparados para llevarla».

También analizó el partido de Endrick: «Ha estado cerca de marcar gol. Ha sido una buena noticia». Sobre el partido de Vitoria, fue claro: «El objetivo es competir lo mejor posible y para eso hay que jugar con calidad física, técnica y mental. También ante un rival muy bueno, como es el Alaba».

«Es demasiado pronto para valorarlo. Si no está en el campo se le echa de menos. Hemos tenido ocasiones para marcar ese segundo gol, pero cuando no te toca ni aunque te ponga», comentó sobre Mbappé.