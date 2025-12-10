Ni Navacerrada ni La Alberca: lo llaman el pueblo ‘más bonito en Navidad’ y está en España

La Navidad 2025 en Peñíscola se presenta con calles llenas de luz, música y actividades que convertirán la localidad en un destino mágico frente al Mediterráneo. El encendido oficial del alumbrado navideño tuvo lugar el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas, acompañado de un espectáculo aéreo con 150 drones que marcará el inicio de unas fiestas llenas de ambiente y color. Entre las citas más esperadas en el pueblo más bonito de España en esta época del año destaca el Mercado de Navidad, que se celebrará del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 en la plaza de Santa María.

Como novedad, Peñíscola estrenará el espectáculo de videomapping «La Magia de la Navidad», proyectado sobre la muralla norte los días 19, 20 y 21 de diciembre. La programación continuará con el Mercado Medieval del 27 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 y verbenas populares los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, para recibir a los Reyes Magos con música y diversión para todos.

El pueblo más bonito en Navidad

#peñiscola #castellon #navidad #viral ♬ Chrismas – Upbeat Music @valenciamitica ✨🎄 Peñíscola en Navidad 2025 🎄✨ Si buscas un plan mágico junto al mar… este es tu sitio. Este 2025, uno de los pueblos más bonitos de España vuelve a llenarse de luz, música y ese ambiente navideño que enamora. 🌟 Peñíscola, que ya fue elegido “Pueblo de Ferrero Rocher” en 2021, lo vuelve a dar TODO estas fiestas. 📅 28 de noviembre – ¡Arranca la Navidad! La ciudad encenderá su iluminación con un espectáculo increíble que incluye… ¡show de drones sobre el Mediterráneo! 🤯✨ Desde ese día, sus calles empedradas, el castillo templario y el reflejo de las luces en el mar crean un auténtico escenario de cuento. 🎪 ¿Qué te espera en Peñíscola esta Navidad? ✨ Mercados navideños frente al mar ✨ Videomappings en el casco antiguo ✨ Conciertos y verbenas ✨ Ambiente mágico en cada rincón Si te gustan los destinos con encanto y planazos festivos… Peñíscola te va a enamorar 💛 ¿Quién se viene a vivir la magia navideña junto al mar? 🌊🎄✨ #comunidadvalenciana

Cuando se habla del pueblo más bonito de España en Navidad, muchos piensan en Navacerrada o La Alberca, pero Peñíscola supera a ambos en magia y tradición. Este destino logra combinar calles empedradas, casas decoradas con luces y un ambiente festivo que parece sacado de un cuento. Cada rincón se convierte en un escenario perfecto para pasear en familia, disfrutar de mercadillos navideños y sumergirse en la cultura local.

Del 28 de noviembre al 14 de diciembre – de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 22:00 horas: Mercado Navideño. Lugar: Plaza de Bous y Plaza de Santa María.

6 diciembre – 09:00 horas: Pasacalles y venta de pestiños. Lugar: Casa de Andalucía en Peñíscola y calles de la localidad.

6 diciembre – 18:00 horas: Zambomba Centro Cultural Andaluz de Peñíscola. Lugar: Plaza de Bous.

13 diciembre – 10:00 horas: Marcha solidaria por la ELA. Lugar: Paseo Marítimo (frente a la fuente Camilo José Cela).13 diciembre – 18:00 horas: Zambomba Casa de Andalucía. Lugar: C. Maestrat núm 2, bajo.

13 diciembre – 19:00 horas: Concierto de Navidad – Banda de Música de Peñíscola. Lugar: Palacio de Congresos.

14 diciembre – 10:30 horas: Taller de magia, aprende tus primeros trucos. Gratuito hasta completar aforo. Inscripciones: 661685688.

18 diciembre – 18:00 horas: Presentación del libro El castillo de Peñíscola. Un drama de doble resonancia. Lugar: Salón de Plenos – Edificio Sociocultural.

Del 19 al 21 diciembre – Todo el día: Casa Papá Noel. Lugar: Casa del Agua.

19 diciembre – 17:30, 18:30, 19:30, 20:00 y 21:30 horas: Video Mapping – Muralla Norte. Lugar: Plaza de Bous.

20 diciembre – 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 21:30 y 22:00 horas: Video Mapping – Muralla Norte. Lugar: Plaza de Bous.

21 diciembre – 17:30, 18:30, 19:30 y 20:00 horas: Video Mapping – Muralla Norte. Lugar: Plaza de Bous.

21 diciembre – 17:45 horas: Christmas Edition! Concierto de Navidad organizado por Guzmán Arts Escèniques. Lugar: Plaza de Santa María.

22, 23, 29, 30 diciembre y 2 y 5 enero – 09:00 – 13:00 horas: Club Tenis Peñíscola. Campus de Navidad. Lugar: Pistas de Tenis y Pádel.

24 diciembre – 10:30 – 13:00 horas: Recogida de regalos para Papá Noel. Lugar: Palacio de Congresos.

24 diciembre – 20:00 horas: Misa del Gallo. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María.

24 diciembre – 00:30 horas: Discomóvil. Lugar: Carpa de Fiestas, explanada del puerto.

25 diciembre – 11:00 horas: Misa de Navidad. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María.

25 diciembre – 18:00 horas: Cabalgata de Papá Noel. Recorrido: Pl. de Santa María, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, C. del Mestre Bayarri hasta Palacio de Congresos.

25 diciembre – Seguidamente: Entrega de regalos de Papá Noel. Lugar: Palacio de Congresos.

26 diciembre – 12:00 horas: Misa de San Esteban con Coral Polifónica. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María.

26 diciembre – Seguidamente: Pasacalles con Asociación Musical Verge de l’Ermitana.27 diciembre – 4 enero (1 enero cerrado) – 11:00 – 14:00 horas: Peñisnadal. Lugar: Edificio Sociocultural.

27 diciembre – 17:00 horas: Inauguración Mercado Medieval. Lugar: Plaza de Bous y Plaza de Santa María.

27 diciembre – 1 enero – 11:00 – 21:00 horas: Mercado Medieval. Lugar: Plaza de Bous y Plaza de Santa María.

30 diciembre – 17:30 horas: Concierto de la Coral Polifónica. Recorrido: Pl. de Santa María, Pesebre, Museo del Mar, Ayuntamiento y Pl. de Bous.

31 diciembre – 11:00 horas: Despedida infantil del año 2025 y bienvenida 2026 con actuación La fábrica de los juguetes. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

31 diciembre – 12:00 horas: Campanadas infantiles y DJ. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

31 diciembre – 23:30 horas: Despedida del año 2025 y bienvenida al 2026 con uvas y cava. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

1 enero – 01:00 horas: Actuación Orquesta Valhalla y al finalizar Discomóvil. Lugar: Carpa de Fiestas, explanada del puerto.

1 enero – 19:00 horas: Misa de Año Nuevo. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María.

3 enero – 18:00 horas: Concierto Orquesta Sinfónica de Peñíscola. Lugar: Palacio de Congresos.

3 enero – 18:00 horas: Cartero Real. Lugar: Plaza de Santa María.

5 enero – 10:00 – 13:00 horas: Recogida de regalos de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente. Lugar: Palacio de Congresos.

5 enero – 18:00 horas: Cabalgata de Reyes Magos. Recorrido: Salida del puerto dirección C. de Llevant, C. de Marcelino Roca, Av. de la Mar, Av. d’Espanya, Pl. Constitución, C. del Mestre Bayarri, Palacio de Congresos.

5 enero – Seguidamente: Entrega de regalos de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente. Lugar: Palacio de Congresos.

5 enero – 00:30 horas: Discomóvil. Lugar: Carpa de Fiestas, explanada del puerto.

6 enero – 12:00 horas: Misa de Día de Reyes con Coral Polifónica. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa María.

6 enero – Seguidamente: Pasacalles con Asociación Musical Verge de l’Ermitana.

¡Disfruta las fiestas en el pueblo más bonito de España en Navidad!