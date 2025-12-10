El ex vicerrector de la Complutense confiesa en el Senado que aceptó «obligado» la cátedra de Begoña

El ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio ha reconocido este miércoles que se sintió «obligado» a aceptar la cátedra de la pentaimputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha confesado que lo hizo «en contra» de su «criterio».

Así lo ha sostenido en una comparecencia en la comisión de investigación que se sigue en el Senado contra la presunta corrupción del Gobierno. Doadrio ha esgrimido que no se sintió «presionado», pero ha subrayado que tuvo que proceder así porque «la documentación estaba correcta», ha manifestado en respuesta a la senadora de Vox, Paloma Gómez.

«Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez», ha dicho durante su comparecencia en esta comisión de investigación en la Cámara Alta, donde estaba obligado a decir la verdad por ley.

Asimismo, Doadrio ha señalado que el reglamento permite que el rector pueda «excepcionalmente» nombrar a un director de una cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid «siempre y cuando haya un director».

«Se aplicó, dentro de ese convenio, el reglamento, la excepción que ejercía el rector en ella», ha afirmado Doadrio, en alusión a Joaquín Goyache, explicando que la normativa del centro universitario también permite que la persona que dirija la cátedra pueda no ser licenciada, como es el caso de Gómez, según recogió Ep.

El ex responsable de la Complutense ha contado además que la asesoría jurídica de esta institución avaló el hecho de que Gómez no ostentara una licenciatura o grado. «La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción», ha remarcado, agregando que fue Goyache el que «promocionó la cátedra» y que él se limitó a firmar para ponerla en marcha.

El que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales cuando se concedió a Begoña Gómez la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, ya afirmó el pasado febrero en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que la designación fue «totalmente anormal».

En aquella comparecencia, Doadrio cuestionó que la comisión mixta de la cátedra propusiera a la mujer de Pedro Sánchez como directora en su sesión del 30 de octubre de 2020, pero el nombramiento formal y firmado por el rector no se hubiese producido hasta el 1 de diciembre. Algo que, insistió, era «totalmente anormal». Aún más, ese nombramiento de Begoña Gómez no fue acompañado por la designación de un co-director, como era obligatorio, hasta varios meses después. En concreto, hasta febrero.