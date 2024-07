El rector de la Complutense le niega la palabra a un decano que reprocha la cátedra de Begoña Gómez

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, le negó la palabra al decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Jorge Clemente, que reprocha la gestión de la crisis reputacional por la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Este último pide una segunda intervención «por alusiones». Sin embargo, el máximo responsable del centro académico, de forma cortante, le responde: «No tiene la palabra».

A continuación, el decano dice: «Por alusiones tengo derecho, según dice el reglamento y las normativas. El rector me ha aludido y tengo que aclarar una cosa». A esto el rector responde con sorna: «Yo también tengo derecho a muchas cosas…». A esto, el decano indica: «Pero el Reglamento lo dice. El Reglamento está por encima de usted. No puede usted soslayar el Reglamento, por favor, y me ha aludido directamente. Tengo que aclarar una cosa que no es correcto». «Yo soy el presidente de este órgano y no le cedo la palabra. Ya saldrá en los medios que le retiro a usted la palabra. Pasamos al siguiente punto del orden del día», zanja el rector.

Previamente la bronca había sacado a relucir nuevos detalles de la polémica. El decano de la facultad donde estudiaron gran parte de los periodistas del país reprocha que, entre otras presuntas irregularidades, se ha incumplido la normativa de la Complutense que dice que «cada año el Rectorado debe presentar obligatoriamente ante el Consejo de Gobierno una memoria de las cátedras extraordinarias de la Universidad, así como de todas las actividades de mecenazgo y no se ha hecho». El decano habla de «una nueva vulneración del Rectorado de la normativa vigente». «¿Podría explicar este extremo rector? El rector no ha respondido a ni una sola de mis preguntas planteadas y le he insistido en que las anotara para que pudiera responder adecuadamente», lamenta.

«Si se siente sobrepasado, desbordado por toda la situación actual y no es capaz de servir de forma eficaz a nuestra Universidad, es entendible, rector. Es entendible. Pero si usted se reafirma como complutense y confirma que no se siente apegado al sillón rectoral, como ha comentado en varias ocasiones, lo más conveniente para toda la comunidad complutense es que se aparte cuanto antes y permita que otras personas intenten rescatar esta nave complutense, la nave de todos y estandarte de las universidades de España y del mundo hispanoamericano. Recapacite, rector y piénselo. Se lo pido encarecidamente desde el respeto. Insisto, la Universidad Complutense no aguantará cinco años más de despropósitos, de desgobierno, de subterfugios y de desilusión. Estamos desilusionados. Es imposible aguantar cinco años así», le traslada con solemnidad.

Por otra parte, el decano afea que Goyache se ha implicado personalmente en el impulso de la cátedra de Begoña Gómez de forma excepcional. En otras que se han creado bajo su mandato su firma no aparece en ningún documento como proponente y en este caso sí es así. Sin embargo, en este caso ha trascendido que ha visitado el domicilio personal de la codirectora, la mujer de Pedro Sánchez, que no es otro que el palacio presidencial de La Moncloa.

A esto, Goyache le ha interrumpido. «Tengo la potestad de poder interrumpir. Estamos en el apartado de Ruegos y preguntas al Equipo Rectoral y usted no está rogando nada. Se está dirigiendo a otro consejero y está diciendo barbaridades. Tiene que informarse antes de hablar, yo sí he impulsado otras cátedras», expone el rector.

El decano también previamente ha indicado: «En el anterior Consejo de Gobierno le realicé varias preguntas y solo me respondió a una de ellas diciendo literalmente le responderán al resto. Todavía estamos esperando contestación por escrito por parte del Rectorado desde noviembre. De las preguntas que hice directamente al rector respecto de la modificación urgente del Reglamento de cátedras extraordinarias, respondió un poco más de un minuto. Y respecto a lo que le pregunté sobre su declaración en sede judicial el día 5 de julio, insisto no es una decisión personal, como declaró, usted no va al juzgado en calidad de Joaquín Goyache, sino en calidad de representante máximo de la Universidad Complutense de Madrid. Eso es cierto». «Por tanto, la Universidad Complutense necesita saber qué está pasando y no es decisión suya hurtar a la Complutense esa información», enfatiza el decano.

«¿Ha pedido el rector explicaciones de estas reuniones en La Moncloa, también de Carlos Barrabés, o simplemente era un convidado de piedra? ¿Se ha permitido usar la marca UCM para que desde la Presidencia del Gobierno de España se hagan negocios, como todo parece indicar? ¿Y respecto del demoledor informe de la interventora de la UCM que habla de la inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos para la preparación del contrato qué ha hecho?», pregunta el decano.