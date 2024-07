La Complutense pide al juez investigar a Begoña Gómez por «apropiación indebida» al hallar «indicios»

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha dirigido por escrito al juez Juan Carlos Peinado en el marco del caso Begoña Gómez para trasladar los avances de su investigación interna. El centro académico pide al instructor que aclare si la mujer de Pedro Sánchez ha cometido «apropiación indebida» con los trabajos de desarrollo del software que encargó desde la UCM y que comparte nombre con la empresa privada que creó a finales del año pasado. El centro que dirige el rector Joaquín Goyache traslada, como desvela OKDIARIO, que «por la falta de colaboración de determinados intervinientes no se permite alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia de perjuicio patrimonial».

A lo largo de 21 páginas, la Complutense relata todas las averiguaciones internas realizadas, como las consultas al Registro de la Propiedad, a la Oficina Española de Patentes y Marcas o al Registro Mercantil. La universidad subraya que se envió un correo electrónico requiriendo información a Begoña Gómez. La mujer de Sánchez confirmó la recepción, pero luego no envió la información exigida. Posteriormente se le citó a una reunión presencial que la esposa del presidente canceló por «motivos personales».

En concreto, el 11 de junio la Complutense remitió un mail a Gómez -directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva- y al codirector, el profesor José Manuel Ruano. El día siguiente, a las seis y media de la tarde, Begoña Gómez responde personalmente: «Buenas tardes. Le informo que he recibido el correo y estoy recabando la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo. Begoña Gómez». Sin embargo, la UCM, en su informe al juez, remarca: «A día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado».

Por otra parte, el 24 de junio el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, por ser el órgano competente para ello, convoca la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra. En el orden del día, que se adjunta, se incluye el punto «Evaluación de la situación y estado de información requerida por la Gerencia de la UCM a la Dirección de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva». «A solicitud de Begoña Gómez, y por motivos personales, la reunión ha quedado pospuesta al 4 de julio y, por lo tanto, no se ha celebrado a la presentación de este escrito», afean desde el organismo universitario.

Falta de medios

A modo de conclusión, la UCM refleja que «las actividades de investigación realizadas no permiten a esta universidad alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio, en particular, por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración».

«En virtud de cuanto antecede, solicitamos al órgano judicial que se tengan por hechas las manifestaciones contenidas en el presente descrito, con el fin de trasladar las actuaciones de investigación que esta administración universitaria ha implementado y desarrollado con el fin de procurar, averiguar, si en la conducta de los órganos de dirección de la cátedra han existido conductas no ajustadas a Derecho que pudieran causar un daño al patrimonio de esta universidad pública», se destaca.

«Indicios»

Igualmente, añade:»Dada la falta de cooperación de determinadas participantes en relación a los hechos afectados por la cuestión, lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no pueda alcanzar, por sus propios medios, una conclusión más definitiva más allá de los indicios existentes».

Por último, la Complutense pide a Peinado personarse como parte agraviada si se confirman los «indicios» de apropiación indebida: «Si de la investigación practicada en el órgano judicial existieran indicios concluyentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial de la Universidad Complutense de Madrid, se realice a esta administración pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado».

Por otra parte, el escrito recuerda que la Complutense, ya el 18 de junio, pidió personarse en el caso como «posible perjudicada» pero el juez lo desestimó.

La UCM informa además al juez de «las actividades desarrolladas encaminadas a determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o software), y más en concreto, el producto objeto de licitación en el marco de la cátedra: 24.200 euros (Plataforma Transforma TSC realizada por Making Science Group SA), 18.148 euros (servicio de consultoría) y 60.500 euros (plataforma de medición de impacto de pymes)». La Complutense ha verificado que Begoña Gómez firmó la recepción de esos encargos.

Además, el centro universitario también afea que la mujer de Sánchez registró dos marcas a su nombre en la Oficina de Patentes y Marcas y «la UCM no tuvo conocimiento de la existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a Begoña Gómez». Lo mismo ocurrió con la creación de la empresa privada Transforma TSC SL, como consta en el Registro Mercantil desde noviembre de 2023.