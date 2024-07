El rector de la Complutense desvela que Begoña Gómez le citó en La Moncloa para hablar de su cátedra

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha desvelado este viernes en el Juzgado de Instrucción que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, le citó en el Palacio de La Moncloa para discutir asuntos relacionados con su cátedra en la universidad como la creación de un nuevo máster. Goyache ha detallado que el encuentro se centró únicamente en temas académicos y administrativos relevantes para la institución. No vio al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, según ha asegurado. El responsable académico ha asegurado que no hay irregularidades en las actuaciones de la mujer de Sánchez en la Complutense. No obstante, ha tenido que abrir una investigación interna y existen informes de la Intervención de la universidad hablando explícitamente de «irregularidades» ya que Begoña Gómez acordó «verbalmente» el pago de miles de euros a una empresa de software. Fuentes jurídicas informan que «el rector, como testigo, ha explicado que ha informado que tiene las competencias delegadas en el vicerrector». Goyache ha tratado de quitarse responsabilidades. Por otra parte, señala que hay un informe completo que, según el rector, exculpa a Begoña Gómez. Por es documento, conforme a las normas de la Complutense, la cátedra discurre con «independencia económica». Sin embargo, lo cierto es que como desveló OKDIARIO en rigurosa primicia la UCM realizó una licitación en el Portal de Contratación del Estado por 60.500 euros para una web de Begoña Gómez titulada Transforma TSC, el mismo nombre que su empresa privada creada hace escasos meses. Junto al rector estaba presente en las instalaciones de Plaza Castilla la secretaria general y el responsable del asesoría jurídica de la Universidad Complutense. El abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha pedido suspender también esta vista a lo que el juez instructor Juan Carlos Peinado se ha negado. Begoña Gómez lleva una década gestionando un máster de captación de fondos públicos y privados en la UCM. Con la llegada de Sánchez a La Moncloa consiguió dos patrocinios para liderar una cátedra extraordinaria a pesar de no tener un título universitario oficial de grado, licenciatura o diplomatura. Presenta un título superior de márketing como si fuera un grado oficial. Sin embargo, no está homologado como confirmó el director de esa escuela superior a este periódico.

Cabe recordar que la Universidad Complutense de Madrid mantenía dos másteres codirigidos por Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, como publicó en primicia OKDIARIO, el título sobre Transformación Social Competitiva se ha retirado ya del catálogo de cursos en oferta. Por el contrario, el título más longevo, el de Dirección de Fundraising (captación de fondos públicos y privados) para ONL (Organizaciones no Lucrativas) sí está recibiendo alumnos actualmente.

La Complutense traslada en su web que se trata de un título de «formación permanente» y el plazo general de solicitud es «del 02/04/2024 al 31/01/2025». Fuentes del centro universitario indican que los alumnos están terminando ahora sus títulos de grado y es en estas semanas próximas, y durante las vacaciones de verano, los egresados piensan qué postgrado realizar.

Por el contrario, el título de Transformación Social Competitiva no está recabando interesados tras la citación como imputada de Begoña Gómez. La decisión de no incluir en su oferta para el curso titulado Máster en Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, que codirige Gómez bajo la dirección de José Manuel Ruano de la Fuente, se explica porque los impulsores no han pedido impartirlo de nuevo. La inmensa mayoría de titulaciones están en firme confirmadas, o en su caso descontinuadas, desde hace meses.

El máster en Transformación Social Competitiva iba a celebrar una cuarta edición. Sin embargo, la UCM no cuenta con él para septiembre. También se ha suspendido el curso de verano que tenía previsto Begoña Gómez. Precisamente hizo una rueda de prensa con el rector al que invitó a La Moncloa para promocionar esa programación de cursos que desde antaño se celebra cada mes de julio en San Lorenzo de El Escorial. Con esa formación Begoña Gómez impulsa un concepto que en el mundo empresarial no está muy extendido. La idea de transformar la sociedad a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) «de forma competitiva» desde el mundo empresarial es el mantra de la mujer del presidente del Gobierno en sus intervenciones en su día a día. Fue la forma de reciclarse tras llegar a La Moncloa ya que su especialidad era la captación de fondos públicos y privados.

En este contexto, Begoña Gómez mantiene por ahora el título precisamente de Máster en Dirección en Captación de Fondos Públicos y Privados para ONL. Tras las vacaciones de verano se iniciará la edición número 12. A pesar de que Begoña Gómez no cuenta con una licenciatura oficial en una universidad homologada a sus alumnos exige «que la titulación presentada sea como mínimo la de Acceso a la Universidad, previa autorización de la Universidad Complutense».