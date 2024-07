Begoña Gómez pide al juez que no la grabe en vídeo declarando como imputada por corrupción

El abogado de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que no se grabe en vídeo la comparecencia de su clienta como imputada este viernes para evitar filtraciones debido a su «relevancia pública». El letrado Antonio Camacho plantea al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que, «dado que es práctica habitual de los juzgados la grabación» de las declaraciones, solicita «que la grabación de la declaración no contenga la imagen, sino sólo el sonido de la misma». Con esto pretende, explica, «prevenir el uso que pudiera darse a estas imágenes debido a la relevancia pública de mi defendida». Esta práctica, asegura la defensa de Begoña Gómez, «es habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes». Añade que estas «son captadas únicamente con fines de documentación de una diligencia judicial» y «no deben ser utilizadas para su difusión en medios de comunicación pública».

A pesar de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no tiene problema en posar ante la prensa cuando le viene bien, en este caso, ha decidido poner trabas a ser retratada en el banquillo de los acusados. La mujer del también líder del PSOE ha estado frente a los focos en noches electorales y mítines del partido, en actos oficiales del Gobierno al más alto nivel internacional, etc. Pero, ahora, pide un trato preferente que no tiene la inmensa mayoría de imputados. Quiere evitar sumarse al álbum de personas célebres que han tenido que dar cuentas a la Justicia. Cabe recordar el caso de la infanta Cristina de Borbón, cuyo abogado solicitó que sólo se grabara el audio de su declaración en fase de instrucción. El juez José Castro accedió a esa petición. Sin embargo, se publicó un vídeo de esa sesión judicial. Se imputaron a los presuntos autores de la grabación, pero a la postre fueron absueltos.

Habitualmente las declaraciones se graban en vídeo y audio para su posterior inclusión en el sumario. Se trata de una prueba clave de cara a un eventual juicio oral futuro. Las declaraciones se graban porque hay aspectos que se pierden si sólo se graba el sonido. Infinidad de ocasiones los imputados y los testigos tienen que observar documentación que consta en el sumario del caso. La grabación en vídeo atestigua que analizaron esos papeles.

Además, la grabación en vídeo cobra especial sentido para analizar el lenguaje corporal, la coherencia emocional, las interacciones con el entorno y con el resto de personas presentes, para certificar las condiciones en las que se hizo la declaración, para identificar con más seguridad a los diferentes intervinientes, para evitar posibles manipulaciones del audio –con un vídeo es más difícil de disimular un corte–, entre otros. Es una capa adicional de información y transparencia que puede ser crucial ante posibles recursos posteriores, tanto para preservar los derechos de la imputada como de los letrados presentes y del juez.

Este viernes está prevista la comparecencia en fase de instrucción de la imputada Begoña Gómez. Se le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo día está citado como testigo el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. También está comprometida la declaración del socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, que tendrá que dar sus explicaciones desde el hospital donde se encuentra ingresado. Previamente, han comparecido ante el juez Peinado dos periodistas a los que citaba la denuncia de Manos Limpias, el sindicato liderado por Miguel Bernad, y la jefa de seguridad de La Moncloa. El magistrado instructor le preguntó por qué Begoña Gómez no firmó personalmente la recepción de su citación judicial. A la postre la comisaria policial jefe del palacio presidencial recogió de nuevo el documento para que Begoña Gómez no tenga excusas y acuda a su encuentro con el juez, las acusaciones populares y el fiscal José Manuel San Baldomero.