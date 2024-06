Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la primera esposa de un jefe del Ejecutivo que ha sido imputada y llamada a declarar ante el juez en 46 años de democracia. Gómez tendrá que comparecer ante el magistrado instructor del Juzgado número 41 de Madrid el próximo 5 de julio, Juan Carlos Peinado, como investigada por un presunto caso de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Lo hará después de que el sindicato Manos Limpias denunciara que la esposa de Sánchez había escrito una carta de recomendación a favor de una compañía de Carlos Barrabés para que recibiera un contrato público, después de que el empresario ayudase a montar la cátedra que dirigía Gómez.

Amparo Illana

Amparo Illana fue la mujer del primer presidente del Gobierno de la democracia, Adolfo Suárez, jefe del Ejecutivo entre 1976 y 1981. Illana tenía una formación católica y había aprendido francés e inglés en sendas experiencias académicas en Francia e Irlanda. Tenía un carácter muy discreto y se dedicó a labores filantrópicas, entre ellas dedicadas a ayudar al pueblo romaní.

María del Pilar Ibáñez-Martín

Después de la dimisión de Suárez, la presidencia del Gobierno la ocupó Leopoldo Calvo-Sotelo entre 1981 y 1982. Su mujer fue María del Pilar Ibáñez-Martín, quien, durante el año de mandato de su marido, se dedicó a cuidar de la Moncloa.

En una entrevista con el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde vive ahora, declaraba que lo que hizo al llegar al complejo presidencial fue «quitar cosas» como «los tapices que había en el Salón de Columnas que tapaban la vista de la sierra y que se devolvieron al Patrimonio» además de «ordenar el funcionamiento de la casa» como si fuera la suya.

También explicaba que lo suyo no era «nada de carrera política», y añadía que «de esposa americana, nada». «Yo era para la parte de dentro, me preocupaba por él, por los de casa, pero nada más. ¡Dios me libre!», bromeaba.

Carmen Romero

Felipe González fue el presidente del Gobierno que más años permaneció al frente del Ejecutivo, entre 1982 y 1996. Durante esos años compartió la residencia de la Moncloa con su entonces esposa, Carmen Romero.

Ambos compartían actividad política de izquierdas. Romero fue representante del PSOE en el Congreso de los Diputados entre 1989 y 2004. Desde 2009 ocupó un sillón en el Parlamento Europeo, hasta que en 2014 dejó la política. También formó parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de UGT. Ese puesto lo ocupaba con anterioridad a ser elegida diputada en la Cámara Baja.

Carmen Romero fue la primera mujer de jefe del Gobierno que trabajaba durante la presidencia de su marido. El matrimonio se separó en 2008.

Ana Botella

José María Aznar sucedió a Felipe González. Como ocurría con Romero, la mujer de Aznar, Ana Botella, también fue política del mismo partido que su marido, el PP.

Botella aprobó las oposiciones al Cuerpo de Técnicos de Administración Civil del Estado en 1977. Desde entonces, trabajó en la Administración Pública de diversas instituciones del Estado.

Su carrera política se circunscribió al Ayuntamiento de Madrid. En la capital de España ejerció como concejala entre 2003 y 2015. Concretamente, desde que entró en el Gobierno municipal y hasta 2007 fue segunda teniente de alcalde, en el consistorio que encabezaba Alberto Ruiz-Gallardón. Lo sustituyó después de que éste se convirtiera en ministro de Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sonsoles Espinosa

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero entró al Gobierno en 2004, donde permaneció hasta 2011. Su mujer es Sonsoles Espinosa, con quien se casó en 1990. Espinosa es cantante y profesora de música, aunque tiene formación en Derecho. Durante los años de carrera conoció al que se convertiría en su marido.

Sonsoles Espinosa impartía clases de música en el Colegio Leonés, una entidad privada de la ciudad castellanoleonesa. Además, formó parte del coro del Teatro Real como soprano y también se unió al de RTVE.

Elvira Fernández

El popular Mariano Rajoy pasó a ocupar la residencia de la Moncloa desde 2011 y hasta 2018, cuando fue apeado de la presidencia del Gobierno con la moción de censura propuesta por el PSOE de Pedro Sánchez. Esos años ocupó la residencia de jefe del Ejecutivo con su mujer, Elvira Fernández.

Fernández es una empresaria nacida en Pontevedra. Se formó en Economía por la Universidad de Compostela y comenzó a trabajar en varias empresas de la región hasta que se mudó a Madrid con el ex presidente. Allí trabajó en los departamentos financieros de Antena 3 y en análisis de contenido en Telefónica. Durante la presidencia de Rajoy mantuvo siempre un perfil bajo y discreto.

Begoña Gómez

Pedro Sánchez es presidente del Gobierno desde 2018. Su mujer, Begoña Gómez, tiene un título propio en marketing y dirección de empresas, aunque no es licenciada, tal y como contó OKDIARIO.

Llegó a ocupar el puesto de directora de consultoría en externalización comercial hasta 2018 en el grupo Inmark. Desde entonces y hasta 2022 se convirtió en directora ejecutiva del África Center del Instituto de Empresa (IE). Ahora mismo ejerce como codirectora de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, donde codirige su máster en el que también es docente.

Gómez está siendo investigada por el juzgado número 41 de Madrid por un presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Una causa abierta a raíz de una denuncia por haber escrito una carta de recomendación a favor de Carlos Barrabés para que el empresario recibiera un contrato público. El empresario le había ayudado previamente a poner en marcha su cátedra en la Universidad Complutense.