El título de la academia de marketing donde estudió Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, demuestra que nunca cursó una licenciatura, pese a que ella -epicentro de la crisis institucional que vive el país estos días- así lo haya afirmado en su currículum. OKDIARIO ha accedido en exclusiva al título que daba la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios, un centro privado que impartía clases en Madrid, donde acudió Begoña Gómez, y en Málaga.

El documento que publica este periódico indica que en el título que se entregaba a los alumnos al cursar sus estudios, decía: «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas». Es decir, en ningún momento pone «licenciada» o «licenciatura», aunque Begoña Gómez le dé esta consideración para engordar su currículum.

Asimismo, puede observarse cómo el título que otorgaba el centro privado M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios -ya no existe como tal- no contiene ningún símbolo o referencia del Estado. Y es que esta titulación no universitaria ni estaba homologada ni era oficial. Lo único que consiguió el citado centro fue que los estudios fuesen reconocidos -que no homologados- por la Universidad Internacional de Florida, una institución pública ubicada en Miami (Estados Unidos), además de un convenio con la Universidad de Stirling, en Escocia, para que sus alumnos pudiesen realizar allí una parte de sus estudios. Los logotipos de estas entidades extranjeras son los que pueden verse en los dos extremos inferiores del título. En cambio, en la parte superior sólo aparece el logo de la academia.

OKDIARIO ha podido hablar con compañeros de promoción de Begoña Gómez y afirman que la mujer del presidente cursó estos estudios «entre 1991 y 1995». Este periódico también reveló la orla de aquella promoción cuando saltó a la prensa la polémica del fichaje de Begoña Gómez por el Africa Center del Instituto de Empresa (IE). Sánchez y ella acababan de aterrizar en La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) a mediados de 2018.

Asimismo, las fuentes que pasaron por la academia de Begoña Gómez coinciden en que «al terminar, no nos convalidaron nada». De ahí que haya compañeros de la esposa del presidente que no incluyen esta titulación en sus currículum (los hay que luego sí hicieron carreras universitarias oficiales) o que son sinceros y la califican como «titulación», en ningún caso «licenciatura». También son múltiples las fuentes contactadas por este periódico que no conservan ni siquiera el título al no poder convalidarlo.

Título como el de Begoña Gómez.

Pese a no ser licenciada, Begoña Gómez ejerce actualmente, según su currículum, como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid; codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como Estrategia; y codirectora del título en Dirección de Captación de Fondos (fundraising público y privado) en el Tercer Sector.

Currículum de Begoña Gómez.

Precisamente, el PP quiere que la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones recabe de la Universidad Complutense «toda la información sobre el Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin ánimo de lucro», incluyendo aquí el «proyecto, presupuesto detallado con fuentes de ingresos, gastos y salarios; patrocinadores, donantes y aportaciones; funciones y retribuciones de la dirección del Máster, costes…», entre otros elementos.

Asimismo, el PP ha solicitado los expedientes públicos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a una sociedad del empresario aragonés Carlos Barrabés, que fue el cerebro de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense.

La M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios que dirigió José Luis Maldonado se creó en 1989 y diez años después se fusionó con la corporación ESEM. En 1999, tres escuelas de formación en Marketing -ESEM, la propia M&B e INTE-se unieron en la Corporación ESEM. Sin embargo, la academia M&B nunca consiguió homologar estas enseñanzas.

Orla de Begoña Gómez en su escuela no universitaria.

En realidad, la M&B no era un centro universitario. Estaba reconocida dentro de la categoría denominada CNAE (Calificación Nacional de Actividad Empresarial) 8559-Otra educación n.c.o.p. Para estos estudios de marketing, de cuatro años de duración, no se exigía ni siquiera tener aprobada la Selectividad («nivel COU», se pedía).

La citada categoría engloba un curioso batiburrillo en el ámbito de la enseñanza, que va desde la educación a la que no puede asignarse un nivel determinado hasta los servicios de tutoría académica; los centros de enseñanza que imparten clases de recuperación; los cursos de repaso para exámenes profesionales o la enseñanza de la lengua y de las técnicas de expresión oral. También se encuadran aquí las clases de informática, la formación religiosa, «formación para socorristas», «clases de técnicas de supervivencia», «clases de oratoria», «clases de técnicas de lectura rápida» o «formación de empleados». Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas como licenciaturas universitarias.