Barrabés ganó la ‘fase subjetiva’ de otro contrato de 2,3 millones 18 días después del elogio de Sánchez

El socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, ganó la llamada fase subjetiva de otro contrato del Gobierno por importe de 2,3 millones de euros apenas 18 días después de que Pedro Sánchez lo elogiara públicamente en un acto del Ejecutivo sobre fondos europeos.

Los piropos del jefe socialista del Ejecutivo al ya entonces ideólogo de la cátedra de su esposa en la Universidad Complutense cobran especial relevancia por producirse en pleno proceso de adjudicación de éste y otros dos contratos más por parte de Red.es, empresa pública del Gobierno. Estos expedientes, financiados con fondos europeos, han sido investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez.

Dos de estos tres contratos (uno de ellos incluyó dos lotes), contaron con dos cartas de recomendación de Begoña Gómez, que firmó en julio de 2020 en calidad de codirectora del máster de la Complutense en captación de fondos. Mientras que el otro restante, que fue el primero adjudicado en el orden cronológico, si bien no contó con dicha declaración de interés, sí recibe un especial tratamiento por la Guardia Civil en su informe, en tanto siguió el mismo procedimiento que los otros dos, de ahí que los investigadores lo pongan también bajo sospecha.

En este primer contrato de 2,3 millones de euros, que el Gobierno adjudicó a la UTE integrada por Innova Next SLU –empresa de Barrabés– y KPMG Asesores SL por apenas cinco décimas, la valoración de la fase subjetiva tiene fecha del 9 de febrero de 2021. Es decir, apenas 18 días después de que Pedro Sánchez admitiera en público que conocía personalmente a Barrabés y ensalzara su entramado empresarial.

En concreto, fue el 22 de enero de 2021 en Zaragoza, con motivo de su intervención en la presentación en Aragón del Plan de Recuperación, el programa que canaliza los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19, cuando Sánchez afirmó: «El progreso solamente se va a poder materializar si implica y se expande y se redistribuye a la mayoría social de nuestro país. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona. Bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo: de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino todo de todo el mundo», manifestó el presidente del Gobierno.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo comentó sobre Barrabés: «Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma Attitude Academy. Que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo».

Contrato de Red.es con la valoración subjetiva.

Al contrato en cuestión, el expediente 044/20-ED, se presentaron 10 empresas candidatas. «Efectuada la exposición de cada una de las ofertas y en relación con cada uno de los criterios que se valoran, se establece la insuficiencia técnica de 6 de las 10 ofertas, otorgándose la mejor puntuación a la UTE conformada por KMPG e Innova, con una puntuación de 8,9 que, una vez normalizada, supone un 10», recogen los investigadores de la UCO. En esta fase, cuya cuantificación depende de un juicio de valor, la principal competidora, PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL, quedó con una puntuación de 8,2, situándose normalizada en 9,10.

La UCO precisa aquí que «con fecha de 9 de febrero de 2021, por parte de Luis Prieto Cuerdo, en ese momento director de Economía Digital de la entidad pública empresarial Red.es, se suscribe el informe de valoración con los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor». Es decir, ésta es la fecha en que se formaliza la puntuación subjetiva.

Posteriormente, de las cuatro empresas que pasaron a la siguiente y última fase, es decir, la de la proposición económica, la UTE del socio de Begoña Gómez obtuvo un 5,67, mientras que PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL fue calificada con un 5,54. Se da la circunstancia de que la opción vinculada a Barrabés no presentó la oferta más ventajosa económicamente, pues quien lo hizo fue otra de las cuatro finalistas, esto es, otra UTE formada por Grant Thornton SLP-Open Ideas SL, que cosechó 6 puntos al ofrecer un precio de 2.001.640 euros, sin IVA.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que la UTE de Innova Next SLU-KPMG Asesores SL ganara la puntuación final de las dos fases y se hiciera con el contrato del Gobierno con 9,67 puntos, apenas 49 centésimas (o lo que es lo mismo, casi cinco décimas) por delante del 9,18 que Red.es dio a la empresa PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL.

10,8 millones

En este contexto, los investigadores de la Guardia Civil subrayan en su informe que este contrato y los dos otros otorgados por Red.es a Innova Next SLU en UTE con The Valley Digital Business School SL, «pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses (18.03.2021, 30.07.2021 y 02.08.2021), tuvieron una tramitación paralela». «Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares», con la participación de los mismos altos cargos, detalla la UCO. Al frente de Red.es estaba David Cierco, próximo a Pedro Sánchez y perteneciente al clan del ex ministro Miguel Sebastián.

Además, el Instituto Armado indica que en estos tres contratos de Red.es, que suman un total de 10,8 millones euros, «se establece que los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor tendrá un peso del 40%, frente a la oferta económica que se valorará con un 60%».

Asimismo, respecto a la fórmula usada por Red.es para normalizar las puntuaciones en la fase subjetiva, la UCO recalca que «analizada la incidencia de esta fórmula en los expedientes examinados, se evidencia que la aplicación de la misma incrementa las diferencias de la oferta mejor valorada (en todos los casos la de la UTE de la que forma parte la mercantil Innova Next), con respecto al resto de las licitadoras».

Junto a ello, los investigadores cuestionan que se fije un umbral mínimo de 5 puntos en el examen que depende de un juicio de valor. «La aplicación de este criterio hace que se excluyan a un gran número de ofertas», advierte la Guardia Civil.

«Debe aclarar su relación»

Entretanto, fuentes del PP afirman que «Sánchez debe aclarar su relación con el patrocinador de su mujer y si conocía las cartas de recomendación de Begoña Gómez», algo que se ha negado a contestar tanto a los medios de comunicación como al presidente del PP en sede parlamentaria, recuerdan tales fuentes.

«Tras la difusión de ese vídeo, el presidente se ha quedado sin excusas. Debe aclarar su relación con el empresario, al que su Gobierno concedió 10 millones de euros en contratos públicos. Las evidencias sobre un conflicto de intereses por parte del jefe del Ejecutivo son cada vez mayores», sostienen desde Génova.