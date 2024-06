El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promocionó al empresario Carlos Barrabés, socio de su mujer, Begoña Gómez, en un acto del Ejecutivo sobre fondos europeos. Precisamente, la esposa del inquilino de la Moncloa está siendo investigada por un juez de Madrid por su relación con Barrabés y otros empresarios en la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y es que Barrabés, a través de su entramado de sociedades, ha sido adjudicatario de contratos millonarios del Gobierno de Sánchez. Además, ha sido el gurú de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense.

En concreto, fue el 22 de enero de 2021 con motivo de su intervención en la presentación en Aragón del Plan de Recuperación, el programa que canaliza los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19, cuando Sánchez ensalzó en público a Barrabés y admitió que lo conocía personalmente.

Es más, estas declaraciones se produjeron cuando Begoña Gómez ya había recomendado por carta a un organismo del Gobierno, Red.es, que contratara a Barrabés. Es decir, tuvieron lugar en pleno proceso de adjudicación. La mujer del presidente firmó aquella declaración de apoyo en condición de codirectora del máster de captación de fondos de la Universidad Complutense de Madrid.

Apenas seis meses después de esta intervención del presidente del Gobierno, una UTE integrada por una empresa de Barrabés recibió la adjudicación de un contrato de Red.es para prestar un «servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital».

Las declaraciones de Sánchez en aquel acto institucional fueron las siguientes: «Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona. Bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo: de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente en toda Europa, sino todo de todo el mundo», dijo Sánchez.

Además, añadió: «Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma ‘Attitude Academy’. Que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo».

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a Barrabés, estrecho colaborador de Begoña Gómez y responsable de la empresa Innova Next SL, entre otras, a declarar como testigo este 7 de junio, a las 9:30 horas, en Plaza de Castilla.

Un día antes que Barrabés, para este 6 de junio, han sido citados también por el juez para prestar declaración estos testigos: David Mateo Cierco Jiménez de Parga, ex director general de la empresa pública Red.es y próximo a Pedro Sánchez, pues fue miembro del clan del ex ministro Miguel Sebastián; Alberto Martínez Lacambra, también ex director general de Red.es; Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, subdirector de Asesoría Jurídica de Red.es; y Luis Antonio Martín Bernardos, presidente de la consultora Barrabés.biz.

En el foco de la Guardia Civil

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez, al que tuvo acceso OKDIARIO, los investigadores pone el foco en cinco contratos del Gobierno de Pedro Sánchez que recibió la empresa de Carlos Barrabés por importe de 15,3 millones de euros tras las cartas de recomendación de su esposa, Begoña Gómez.

Se trata de tres contratos otorgados por Red.es; uno por el Consejo Superior de Deportes y otro por Renfe, todo ellos organismos dependientes del Ejecutivo. Estos cinco forman parte de un total de ocho concedidos por las Administraciones Públicas (se incluye también aquí dos del Ayuntamiento de Madrid y uno de la Comunidad Valenciana) en «aproximadamente un año y medio», esto es, entre el 18 de marzo de 2021 y el 15 de noviembre de 2022.

El informe de esta unidad del Instituto Armado indica que estos contratos fueron adjudicados bien «individualmente o en Unión Temporal de Empresas (UTE)» a la empresa de Barrabés llamada Innova Next SLU. Cabe recordar que las cartas de recomendación de Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social de la Universidad Complutense, a favor de esta sociedad fueron suscritas en 2020. En ellas, la mujer de Pedro Sánchez apuntaba: «Mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados».