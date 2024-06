El socio de Begoña Gómez ganó el contrato destapado por la UCO por apenas cinco décimas

El contrato de 2,3 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez que se llevó una empresa del socio de Begoña Gómez -revelado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido al juez y al que ha tenido acceso OKDIARIO-, acabó recayendo por apenas cinco décimas en la UTE integrada por la firma de Carlos Barrabés.

Así aparece reflejado en la puntuación final de este contrato de la empresa pública Red.es, al que se llegaron a presentar hasta diez empresas, incluida aquí la UTE vinculada al gurú de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se trató del expediente 044/20-ED relativo a los «servicios de oficina de Acelera PYME».

Este contrato -pese a que no consta aquí carta de recomendación- tiene la importancia de que la Guardia Civil lo relaciona estrechamente, con amplia argumentación técnica, con los otros dos adjudicados también por Red.es a la misma sociedad de Barrabés y en los que sí hubo declaraciones de apoyo o de interés de la mujer del jefe del Ejecutivo.

En este caso, la UTE estuvo compuesta por las mercantiles Innova Next SLU (40,64%), la sociedad de Barrabés, y KPMG Asesores SL (59,36%), detalla el informe del Instituto Armado. A este contrato se presentaron 10 empresas candidatas. «Efectuada la exposición de cada una de las ofertas y en relación con cada uno de los criterios que se valoran, se establece la insuficiencia técnica de 6 de las 10 ofertas, otorgándose la mejor puntuación a la UTE conformada por KMPG e Innova, con una puntuación de 8,9 que, una vez normalizada, supone un 10», recogen los investigadores.

En esta fase, cuya cuantificación depende de un juicio de valor, la principal competidora, PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL, quedó con una puntuación de 8,2 que normalizada se situó en 9,10. Apenas ocho décimas de la UTE participada por Barrabés.

De las cuatro empresas que pasaron a la siguiente y última fase, es decir, la de la proposición económica, la UTE del socio de Begoña Gómez obtuvo un 5,67, mientras que PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL fue calificada con un 5,54. Se da la circunstancia de que la opción vinculada a Barrabés no presentó la oferta más ventajosa económicamente, pues quien lo hizo fue otra de las cuatro finalistas, esto es, otra UTE formada por Grant Thornton SLP-Open Ideas SL, que cosechó 6 puntos al ofrecer un precio de 2.001.640 euros, sin IVA.

Informe de la UCO con la puntuación del contrato.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que la UTE de Innova Next SLU-KPMG Asesores SL ganara la puntuación final de las dos fases y se hiciera con el contrato del Gobierno con 9,67 puntos, apenas 49 centésimas (o lo que es lo mismo, casi cinco décimas) por delante del 9,18 que Red.es dio a la empresa PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL.

Adjudicaciones al socio de Begoña Gómez

Ante ello, los investigadores de la Guardia Civil destacan en su informe que este contrato y los dos otros otorgados por Red.es a Innova Next SLU en UTE con The Valley Digital Business School SL, «pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses (18.03.2021, 30.07.2021 y 02.08.2021) tuvieron una tramitación paralela». «Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares», con la participación de los mismos altos cargos, detalla la UCO. Al frente de Red.es estaba David Cierco, próximo a Pedro Sánchez y perteneciente al clan del ex ministro Miguel Sebastián.

Además, el Instituto Armado enfatiza que en estos tres contratos de Red.es, que suman un total de 12,8 millones euros, «se establece que los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor tendrá un peso del 40%, frente a la oferta económica que se valorará con un 60%».

Informe de la UCO con Begoña Gómez en las instalaciones de Barrabés.

Asimismo, respecto a fórmula usada por Red.es para normalizar las puntuaciones en la fase subjetiva, la UCO recalca que «analizada la incidencia de esta fórmula en los expedientes examinados, se evidencia que la aplicación de la misma incrementa las diferencias de la oferta mejor valorada (en todos los casos la de la UTE de la que forma parte la mercantil Innova Next), con respecto al resto de las licitadoras».

Junto a ello, los investigadores cuestionan y ponen bajo sospecha que se fije un umbral mínimo de 5 puntos en el examen que depende de un juicio de valor. «La aplicación de este criterio hace que se excluyan a un gran número de ofertas», advierte la Guardia Civil.

Escrito de Manos Limpias

Este sistema de puntuación también ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias en una ampliación de su querella contra Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Según este escrito, al que ha podido acceder OKDIARIO, la acusación reprueba que «otras empresas, tanto o más solventes que Innova Next SL pueden quedar fuera de la adjudicación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación, 5 sobre 10. Esto explica que Innova Next resultó adjudicataria frente a muchos competidores», agrega el texto.

Manos Limpias esgrime aquí que «Red.es lleva varios años metiendo un criterio restrictivo en los pliegos orientado a eliminar competidores al potencial adjudicatario». «Estos pliegos los tienen muy testados y no necesitan cambiarlos para con la apariencia de total legalidad adjudicar el contrato a la que empresa que se trate», afirma el sindicato.

Por otro lado, en lo referente a la Intervención General del Estado, a la que el instructor ha encargado que informe sobre estas adjudicaciones, la acusación advierte de que «visto lo que ha ocurrido con otras instituciones del Estado, Manos Limpias tiene muchas dudas de la imparcialidad de esta institución que preside Don Pablo Arellano Pardo, nombrado Interventor General 23 días después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España».

Arrellano, alega el sindicato, depende directamente de la número dos de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda acusó el viernes a PP y Vox de «cosificar» a Begoña Gómez.