El juez aclara a Begoña Gómez que investiga sus nexos con Barrabés «desde que su esposo es presidente»

El juez Juan Carlos Peinado está investigando «todos los actos, conductas y comportamientos» de Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno, tras la denuncia inicial de Manos Limpias por tráfico de influencias. La investigación se centra, en particular, tal como ha detallado el instructor, en sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos adjudicados a éste que no están bajo la jurisdicción de la Fiscalía Europea. En un auto, consultado por OKDIARIO, el juez Peinado ha respondido a los recursos de Begoña Gómez y de la Fiscalía pidiendo información, aceptándolos parcialmente. No enumera los contratos específicos que están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, pero sí enmarca el caso en las denuncias presentadas. Peinado afirmó que siempre ha considerado el derecho a la tutela judicial efectiva en todos los procedimientos para evitar la indefensión o una investigación prospectiva.

El juez ha subrayado que está investigando «todos los hechos, actos, comportamientos y conductas» relacionados con la relación entre Begoña Gómez y Barrabés. De estos, solo algunos han resultado en la adjudicación de contratos a empresas de Barrabés, y no todos estos contratos han sido financiados con fondos europeos, que es lo que investiga la Fiscalía Europea. El juez también tiene ahora sobre la mesa la querella de Hazte Oír contra la esposa del presidente del Gobierno, aunque no especifica los hechos que ha decidido investigar en relación con dicha querella.

Además, el magistrado ha indicado que no tiene la obligación de informar a Begoña Gómez antes de tomarle declaración como investigada. Actualmente, Peinado planea interrogarla este viernes 5 de julio, cuando la mujer de Sánchez podrá responder a las preguntas del juez o acogerse a su derecho a no declarar. Mientras que Begoña Gómez declarará esta semana, su socio Barrabés lo hará previsiblemente desde el hospital 10 días después. Siempre que no se vuelva a suspender por su delicado estado de salud.

Ignorancia u olvido

El juez le reprocha al abogado Antonio Camacho: «La Ley de Enjuiciamiento Criminal, citado por el letrado de al defensa, en su párrafo primero establece claramente que En la primera comparecencia el Juez informará al investigado, en la forma más comprensible, de los hechos que se el imputan, y ese precepto legal, que el citado letrado omite en su escrito de recurso, que seguramente, dicha omisión, no sea deliberada, ni por ignorancia, sino por olvido involuntario, pero ha de ser recordado que es a lo que obliga al juez instructor, es decir, a informar en esa primera comparecencia, y no en momento anterior».

El auto de Peinado se ha firmado después de que la defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía solicitaran al juez que aclarara los hechos que conforman la causa investigada, después de que la Fiscalía Europea asumiera la parte relacionada con la adjudicación de contratos financiados con fondos europeos por parte de la entidad pública Red.es a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley.

Solicitud de información

Por otra parte, otro de los movimientos del juez Peinado ha sido requerir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa. Sin embargo, la defensa de Begoña Gómez se ha opuesto precisamente recordando que eso no tiene relación con Barrabés: argumenta que «procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno» a dicha compañía «no constituyen el objeto del presente procedimiento».

En otro recurso, recogido por Europa Press, la representación de Begoña Gómez señala que «carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada» por el magistrado Juan Carlos Peinado. Argumentan que «si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros». Añaden que, dada la naturaleza de los miembros del Gobierno de España, este asunto «ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar los mismos».

Carlos Barrabés y Begoña Gómez.

En este contexto, la defensa de Gómez sostiene que «no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial». La defensa reitera que el sistema procesal penal prohíbe las investigaciones prospectivas contra el investigado. Critican que, bajo la excusa de investigar un hecho delictivo específico, se busque en realidad indagar en la vida del investigado para descubrir otros posibles delitos. Además, el abogado de Gómez ha subrayado que «el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho».

En todo caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha solicitado a la empresa pública toda la documentación relacionada con las ayudas otorgadas a Air Europa por el fondo de solvencia a empresas estratégicas. En concreto, ha reclamado «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto».