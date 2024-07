OKDIARIO caza a Begoña Gómez dentro de los juzgados: aquí están las imágenes

OKDIARIO ha cazado este viernes a la imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de los Juzgados de Plaza de Castilla pese al amplio despliegue policial para evitar unas imágenes -que ya son históricas- en contra de los intereses de Moncloa. La mujer del jefe del Ejecutivo aparece en la escena vestida con pantalones, chaqueta y zapatos negros y rodeada de varios escoltas. Precisamente, el departamento de Seguridad de Moncloa se desplazó el día anterior a los Juzgados para preparar un dispositivo que evitase cualquier instantánea de Begoña Gómez en los pasillos. La declaración de la imputada, investigada por la presunta comisión de delitos de tráficos de influencias y corrupción en los negocios, ha sido suspendida por el juez Juan Carlos Peinado después de que Gómez alegara al inicio que no conoce los extremos de la querella de la asociación Hazte Oír ni de qué se le acusa.

Pese al fuerte dispositivo policial trazado por el Ministerio del Interior y el departamento de Seguridad de Moncloa, con más de 200 agentes, OKDIARIO ha tenido acceso a unas imágenes reveladoras de los privilegios de los que ha gozado este viernes la mujer de Pedro Sánchez en un hito sin precedentes: ha sido la primera vez en que la mujer de jefe del Gobierno se ha sentado como imputada delante de un juez. Begoña Gómez ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla en coche oficial con los cristales tintado, dentro de una comitiva, y ha entrado por el garaje, evitando así ser captada por las cámaras de la prensa, que han sido desplazadas por la Policía a la acera de enfrente.

Gómez, pese a estar citada a las 10:00 horas, ha entrado con retraso en el juzgado, en concreto, a las 10:18 horas. El instructor le ha preguntado si conocía la razón por la que estaba allí, y ella ha respondido que «no». Al escuchar las alegaciones de la mujer del presidente, el magistrado ha hecho un receso para que leyera los términos de la acusación y después ha suspendido la comparecencia para no generarle «indefensión». Esta comparecencia de la esposa de Sánchez, a la que el juez ha leído sus derechos y ha explicado los motivos de su imputación, se ha grabado en vídeo, pese a que su defensa pidió que sólo hubiera audio.

«Como un jefe de Estado»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a través de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha cuestionado que la declaración judicial de Begoña Gómez, a tenor de las imágenes, se haya producido entre medidas de seguridad «quizás más propias de un jefe de Estado que de una persona como la mujer del presidente», quien «debería declarar como cualquier ciudadano que acude a los juzgados a rendir cuentas».

García Martín ha criticado esta situación porque «parece, una vez más, que a Pedro Sánchez le gusta poner los medios del Estado a su servicio, también al servicio de su mujer». En todo caso, ha remarcado el consejero, «lo más importante es que la Justicia está actuando, ya que el presidente del Gobierno y su mujer no han dado ninguna explicación, ni en el Congreso de los Diputados el presidente, ni su mujer ante los medios de comunicación, con luz y taquígrafos», ha apostillado, según recogió Ep.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acompañado a su mujer y no tenía en agenda ningún acto oficial más allá de su desplazamiento a Stuttgart (Alemania) para asistir esta tarde al encuentro de octavos de final de la Eurocopa de fútbol que enfrenta a la selección española con el combinado del país anfitrión.

Desde el PP, fuentes de la dirección nacional señalan que la nueva citación de Gómez «alarga la agonía de los inquilinos de La Moncloa y la vergüenza de todos los españoles». «Begoña Gómez y su defensa no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia, de la misma forma que no han dado una sola explicación a la opinión pública hasta ahora», lamentan los populares.

«Toda España sabe qué hechos y conductas se están investigando; toda España menos, al parecer, Begoña Gómez y su abogado. Y eso que ayer el dispositivo de seguridad de Moncloa organizó la declaración de Gómez. El Gobierno socialista no sólo amnistía e indulta su corrupción, sino que además intenta obstruir la acción de los que investigan la que no pueden tapar», subrayan las fuentes del PP.

«También sorprende -añaden- que hablen de denuncias e informaciones falsas pero no emprendan ninguna acción al respecto, y a la vez la investigada asegure no conocer de qué se la acusa . Si todas las informaciones son falsas, ¿a qué responde que todavía no hayan presentado una querella para proteger su verdad?», plantean las fuentes de Génova.

«Todo esto no hace sino prolongar un espectáculo que degrada la democracia española. Ya era inédito y escandaloso que por primera vez en la historia de la democracia la mujer de un presidente del Gobierno tuviera que acudir a un juzgado por estar imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción. Ahora tendrá que volver otro día más. Son imágenes que nos erosionan institucionalmente a todos los españoles, y el responsable último no es otro que Pedro Sánchez», sentencian desde el partido de Alberto Núñez Feijóo sobre el caso Begoña Gómez.