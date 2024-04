Begoña Gómez usó 60.500 € de la Complutense para montar una web con la que capta clientes para su empresa

Begoña Gómez ha contratado por 60.500 euros procedentes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de su nueva empresa, Transforma TSC. Tal como adelanta OKDIARIO, la mujer de Pedro Sánchez ha impulsado personalmente un contrato del Rectorado de la UCM con una gran consultora tecnológica para el concepto «Servicio de asistencia técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa». Ese encargo se ha materializado en la web transformatsc.org, que coincide plenamente en su denominación con la compañía que registró a su nombre en noviembre, Transforma TSC SL. Begoña Gómez es administradora única de esa sociedad limitada con un capital social de 3.000 euros.

De esta forma, la mujer del jefe del Ejecutivo acelera en su aventura de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en el mayor número de empresas posibles. Para ello, desde la cátedra, ha diseñado una plataforma en Internet para ayudar y prestar servicios de consultoría en ODS a pymes. Mientras usa fondos universitarios en el desarrollo tecnológico, ha registrado una compañía con la que poder facturar trabajos a esas empresas. También ha registrado Transforma TSC como marca ante el Ministerio de Industria.

La separación entre sus trabajos en la Complutense como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y como empresaria con la compañía Transforma TSC SL es completamente difusa.

El encargo de la web Transforma TSC se concretó, como recoge la Plataforma de Contratación del Estado, el 14 de noviembre de 2023, por parte de la Complutense y con la firma de Begoña Gómez en los pliegos del encargo. Escasos siete días después, se registra una empresa con el mismo nombre de ese proyecto pagado con fondos públicos. Fue el 21 de noviembre de ese mismo año cuando el Registro certifica el inicio de la actividad de la mercantil Transforma TSC SL.

El objetivo de la web es captar a 150 empresas españolas a las que ayudar en su puesta al día en los objetivos ODS. Sólo se presentaron dos ofertas y se escogió la más económica, de 60.500 euros, impuestos incluidos. El lugar de ejecución de la plataforma es la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva». Los trabajos de desarrollo con la consultora tendrían que alargarse durante tres meses, que ya han concluido.

La web de Transforma TSC no aclara si está ligada a la Cátedra de Begoña Gómez, a la empresa Transforma TSC SL o a ambas. Se encuentra ya operativa para pymes. En el futuro también podrá ser utilizada por ciudadanos anónimos, organizaciones no lucrativas y las propias administraciones públicas. También hay un apartado titulado «Acceso grandes empresas».

Contrato de la UCM.

Actualmente, los empresarios que lo deseen, ya pueden registrarse y facilitar sus datos personales a Begoña Gómez. La esposa de Sánchez podría usar en el futuro esos datos para cobrar sesiones de consultoría a esas compañías. El objeto social de la nueva empresa es precisamente «impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva, integrando los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones, para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible».

Por el momento, dicen que estamos ante una herramienta para «gestionar, medir y comunicar tu impacto». «Presentamos la primera herramienta de uso libre, diseñada y pensada para las pymes. Una plataforma que te muestra paso a paso cómo diseñar una estrategia de impacto con múltiples beneficios», indica la web. Se trata, según dicen, de «un software de sostenibilidad que permite a las empresas cuidar de su negocio a la vez que cuida de las personas y del planeta». «Desde Transforma TSC te ofrecemos los recursos y consejos que te ayudarán al desarrollo de una estrategia de impacto personalizada», defienden. Dentro de la web ya figura Begoña Gómez como usuaria.

Promesa de fondos y clientes

La plataforma web asegura que permite adaptar a las empresas a «la nueva normativa empresarial en materia de sostenibilidad» y contribuir a impulsar la Agenda 2030. Entre los «beneficios» de la web de Begoña Gómez está «no quedarse atrás y formar parte del cambio». Permite también un aumento de la reputación, un ahorro de costes, el acceso a nuevos clientes y mercados, la mitigación de los riesgos de tu negocio, acceso a financiamiento e inversiones y diseño de un informe de impacto.

Web de Transforma TSC.

De nuevo, Begoña Gómez se promociona como conseguidora de financiación. En este caso, no especifica si son fondos públicos –que si son estatales dependen en último término de su marido– o de empresas privadas.

En el apartado de Preguntas Frecuentes se indica: «El uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizada por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad». Aseguran que la gestión no tiene ningún «ánimo de lucro». No obstante, como frecuentemente dicen los economistas, cuando algo es gratis, el producto en realidad eres tú.

Begoña Gómez en uno de los talleres de Transforma TSC en Zaragoza.

Gira por España

En este marco, Begoña Gómez ha iniciado una gira para promocionar esta web. OKDIARIO ha podido constatar que ha desarrollado varios talleres por las Cámaras de Comercio, como por ejemplo la de Cáceres y la de Zaragoza, promocionando este portal. En internet constan referencias a talleres impartidos por la mujer de Sánchez con empresarios locales. Una nota de prensa de los empresarios aragoneses recoge: «Un total de 15 medianas empresas de Zaragoza participaron ayer en el taller Súmate al cambio sostenible, donde se presentó Transforma, la innovadora herramienta gratuita para pymes que ayuda a las empresas a medir el impacto en sostenibilidad medioambiental y social».