Begoña Gómez pide de nuevo al juez que sólo grabe el audio de su declaración como imputada del viernes

El abogado de la defensa de Begoña Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, ha presentado un nuevo escrito al juez Juan Carlos Peinado que investiga a su clienta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En dicho documento, solicita que sólo se grabe el sonido de la declaración como imputada de la mujer de Pedro Sánchez este viernes 19 de julio, debido a que el video de su anterior comparecencia fue publicado en los medios de comunicación. OKDIARIO fue el primer medio que publicó esas imágenes de indudable interés periodístico como lo fueron las de la infanta Cristina de Borbón o el entonces presidente Felipe González.

El letrado Camacho solicita al magistrado instructor del Juzgado del ramo número 41 de Madrid que advierta a las acusaciones populares sobre la posibilidad de ser expulsadas del caso si hacen un uso abusivo de su derecho a estar en el procedimiento. El abogado aclara que desconoce el origen de la filtración de las imágenes del pasado 5 de julio. Además, lamenta que no solo se difundieron imágenes de la declaración de Gómez, en la que negó conocer los hechos por los que se le investiga, sino también imágenes de ella accediendo a los juzgados por los pasillos.

El defensor de Begoña Gómez advierte que estas imágenes de los pasillos fueron obtenidas por «personas que accedieron a los juzgados con la colaboración de los letrados de las acusaciones». El abogado recuerda al juez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que las actuaciones deben ser documentadas, pero no obliga a hacerlo mediante grabación de imagen y sonido.

Por otro lado, el letrado señala que las actuaciones tienen un «carácter reservado o secreto» y que sólo se hacen públicas «cuando se abre juicio oral». Relaciona esto con el derecho fundamental a la intimidad de las personas involucradas en el proceso, recogido tanto en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como en la Constitución Española.

Camacho subraya que la imagen y la voz de una persona son datos «dignos de protección». Considera que, dado que se está en fase de instrucción, la diligencia es «reservada y no pública», por lo que no es necesario grabarla en video ya que no debe tener la publicidad propia de un juicio oral. Por todo ello, solicita al juez que «replantee su posición inicial» y atienda su petición de grabar solo el audio el próximo viernes «para limitar la vulneración de los derechos» de Begoña Gómez. Asimismo, pide medidas para impedir la filtración de las actuaciones a los medios y que se recuerde a las partes las consecuencias de no cumplir con la debida reserva.

Por último, Camacho recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que la prohibición de filmar en los pasillos de los juzgados «no conculca el derecho a la libertad de información». De esta manera, solicita al juez que advierta a las acusaciones populares que, si abusan de su derecho a estar en el procedimiento colaborando en actividades prohibidas, pueden ser expulsadas del caso.

Además, la defensa de Begoña Gómez pide que los técnicos introduzcan –como, en realidad, ya lo hicieron– marcas en las grabaciones de manera que cada copia entregada a las diferentes acusaciones sea distinguible, con el fin de identificar el origen de cualquier filtración futura. Será el juez Peinado quien previsiblemente antes de las 10 de la mañana de este viernes dicte una resolución judicial para determinar si es adecuado, o no, dar un trato privilegiado a la imputada excluyendo de la grabación el vídeo de ella en el banquillo en fase de instrucción.

