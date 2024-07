El ex presidente del Gobierno Felipe González, la Infanta Cristina y Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen algo en común: todos ellos han tenido que sentarse ante un juez y su paso por las dependencias de la Justicia ha sido capturada por las cámaras, a pesar de las férreas medidas de seguridad para evitarlo. Se trata de tres imágenes que han pasado a la historia.

Felipe González

El ex presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 tuvo que comparecer ante el Tribunal Supremo como testigo por el caso Marey. El Alto Tribunal había rechazado anteriormente la imputación del que fuera líder socialista, pero sí lo citó para que declarase como testigo en la causa en la que se investigaba el secuestro por parte de los agentes de la autoridad bajo el mandato del Gobierno socialista de un ciudadano francés, Segundo Marey, al que confundieron con un dirigente de ETA.

El Supremo sentó en el banquillo a miembros del ejecutivo socialista de Felipe González por la organización y financiación del secuestro de Marey: el ex ministro de Interior José Barrionuevo, y el ex director general de la Seguridad del Estado Rafael Vera. Y el ya ex presidente del Gobierno fue citado en calidad de testigo en esa causa.

González acudió a declarar el 23 de junio de 1998. Entonces, se trató de evitar a toda costa que se tomasen imágenes o se grabara la comparecencia ante el juez del ex presidente del Gobierno.

Sin embargo, el periodista Fernando Quintela logró colar una cámara en el interior de la Sala en la que declaraba González. Y en un momento en el que el líder socialista se levantaba, Quintela, agazapado tras otros periodistas, logró pulsar el botón y capturar una instantánea histórica. Era el primer ex presidente del Gobierno que tenía que acudir a declarar, como testigo, ante la Justicia.

En la fotografía se puede ver a González de pie, caminando. El que fuera líder socialista está cabizbajo, con una carpeta en una mano y la otra en el bolsillo de la chaqueta. La imagen, en blanco y negro, se publicó en el diario El Mundo.

La infanta Cristina

La infanta Cristina, hija de Juan Carlos I, tuvo que comparecer como imputada ante el juez José Castro en el marco del caso Nóos. En esa causa, Iñaki Urdangarin acabó condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Durante la fase de instrucción, el abogado de la hermana del actual Rey Felipe VI pidió que no se grabasen imágenes de la comparecencia de la infanta Cristina para evitar la filtración que podría provocar un perjuicio para su clienta. El magistrado le concedió esa petición y sólo recogió su testimonio en un archivo sonoro.

Sin embargo, Eduardo Inda, entonces en El Mundo, consiguió las históricas imágenes de su declaración, que tuvo lugar a principios de febrero de 2014. La infanta Cristina era la primera persona de la Familia Real citada ante un juez. Era, en ese momento, la séptima persona en la línea de sucesión a la Corona.

En la instantánea se ve a la infanta Cristina de espaldas, mirando hacia el juez de instrucción Castro. Las imágenes se captaron a través de la plataforma de publicación de vídeos en directo Wouzee.

Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue citada como imputada en el marco de una investigación por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios después de una denuncia de Manos Limpias. La organización acusa a Gómez de haber remitido dos cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos a favor de Juan Carlos Barrabés, un empresario que ejercía de gurú y socio de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente.

Más de 200 policías, 21 furgonetas, un helicóptero, drones, calles cortadas y vallas alrededor de Plaza de Castilla blindaron la declaración como imputada de Begoña Gómez en los juzgados. Todo ello para evitar que se captaran imágenes de su comparecencia ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado.

A pesar de todo este despliegue, OKDIARIO ha cazado a Begoña Gómez en los pasillos de Plaza de Castilla. La mujer del jefe del Ejecutivo aparece en la escena vestida con pantalones, chaqueta y zapatos negros y con una comitiva de varios escoltas rodeándola. Se trata de un momento histórico: Begoña Gómez se ha convertido en la primera mujer de un presidente del Gobierno citada en calidad de imputada para declarar ante un juez.