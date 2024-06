Felipe González tacha de «infecta» la amnistía de Sánchez: «No estamos perdonando sino pidiendo perdón»

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha arremetido contra la Ley de Amnistía que permitió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conseguir los votos de ERC y Junts para su investidura. El ex dirigente socialista considera «infecta» y «una cosa escandalosa» esta norma. Considera también que sus consecuencias pueden legitimar un nuevo desafío separatista en Cataluña al Estado de Derecho.

«No las veremos inmediatamente, pero sí después porque todo lo que se hizo ilegalmente, ahora se va a legitimar que se vuelva a hacer», ha defendido González este viernes en una entrevista concedida a Onda Cero. «La gente confunde la amnistía con el perdón. Y yo solo quiero recordarle que no estamos perdonando, estamos pidiendo perdón», ha enfatizado.

El ex presidente del Gobierno cree que la mayoría de los españoles piensa que la amnistía es perdón y la confunde «con una parte sustancial de lo que se hizo antes». «¿Por qué puede haber indultos y no amnistía?», se ha preguntado.

«La gente lo confunde, y la gente tiene sus necesidades diarias, vive cada día y vive con sus agobios personales. No con la tensión inducida desde arriba, porque es verdad que todavía es capaz de tomarse una copa con cualquiera y disfrutar, pero en todo caso, es cierto que confunde la amnistía con el perdón», ha esgrimido.

Felipe González incide en que la percepción de los ciudadanos de a pie es que creen «que la amnistía es perdón» y que la confunden con los indultos que el Ejecutivo de Sánchez concedió en 2021 a los dirigente separatistas condenados por el 1-O en el Tribunal Supremo. «En parte, estoy de acuerdo con ellos», ha reconocido. «Los españoles viven agobiados con sus agobios personales y el ambiente en la calle no se ha polarizado tanto como en la política», ha reiterado».

Ve repetición electoral en Cataluña

Por otro lado, Felipe González se muestra convencido de que habrá repetición de elecciones autonómicas en Cataluña. Además, ve una «falta de respeto a la democracia» por parte de Cataluña el hecho de que los partidos separatistas estén negociando directamente «con el que gobierna en Madrid», en alusión a Pedro Sánchez, en vez de negociar con la persona que ha ganado las elecciones, en este caso, Salvador Illa.

«Es un absoluto desprecio a la representatividad democrática porque anteponen su posición independentista a los valores democráticos en Cataluña. Están diciéndole (a Illa) ‘Yo no negocio con usted, sino con el que manda en Madrid, así que usted se aparta’. Esto es democráticamente inaceptable», ha lamentado.

Felipe González también carga contra la «financiación singular» que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece ahora a ERC a cambio de su apoyo para la investidura de Illa. Considera que «el derecho a la diferencia no puede afectar a la igualdad de derechos y que el hecho de que uno sea diferente, no quiere decir que sea desigual ¿En qué consiste la singularidad? No lo sé, pero si me atrevo a pensarlo, creo que hay que cambiar el Estatuto de Autonomía y la Constitución», ha indicado.

«Todas (las comunidades) son singulares porque cada una tiene unas necesidades. Pero vamos a ver, el derecho a la diferencia no puede afectar a la igualdad de derechos. Que uno sea diferente no quiere decir que sea desigual en derechos», ha añadido. «Aunque es difícil de entender, es necesario explicarlo una y otra vez», ha reiterado.

El ex presidente del Gobierno defiende que si quieren cambiar el sistema de financiación autonómica, tendrán que reforma la Constitución y el Estatuto de Autonomía. «No lo sé, pero si me atrevo a pensarlo, creo que hay que cambiar el Estatuto de Autonomía y la Constitución», ha señalado.

«La singularidad no puede pasar por saltarse la ley, porque no se puede hacer una amnistía infecta cada seis meses, como a de ahora en la que el delincuente hace la ley», ha recalcado Felipe González. «No tienen derecho a hacerlo», ha enfatizado.

Votó al PSOE en las europeas

Por último, Felipe González ha confesado que volvió a votar al PSOE en las pasadas elecciones europeas del pasado 9 de junio, como ya hizo en los comicios generales del año pasado. «Me siento huérfano de representación ante los espectáculos que no le gustan cada día», ha puntualizado.

«También, también», ha respondido el ex presidente del Gobierno al ser preguntado sobre si había votado nuevamente al PSOE como hizo el 23J, para añadir después que «hace ya mucho tiempo» que está desencantado con un «Parlamento desaparecido» donde pocas veces se oye «un discurso» que le dan alguna alegría.