Las 10 mejores frases de Felipe González en ‘El Hormiguero’: «Los dirigentes del PSOE no me quieren»

El ex presidente del Gobierno Felipe González acudió este jueves al plató de El Hormiguero de Antena 3 para comentar la actualidad política nacional e internacional. En su entrevista no dudó en arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra otros dirigentes del que todavía es su partido. No se libró tampoco el ex líder del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. «Los dirigentes del PSOE no me quieren», recalcó González.

«Polémica ninguna, yo me he quitado la navaja de la boca», aseguró Felipe González al principio del programa, dejando claro que no se iba a dejar nada en el tintero. El ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE arremetió contra varios dirigentes de su partido, se pronunció sobre el conflicto diplomático con Argentina y criticó los pactos de Sánchez con sus socios separatistas como la Ley de Amnistía, entre otros asuntos.

Estas fueron las 10 mejores frases que dejó Felipe González en su entrevista en El Hormiguero: