Sánchez amaga con perpetuarse: «Me dicen resiste y no os quepa duda que va a ser así»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha abierto este jueves la campaña socialista de las Elecciones Europeas con un acto en Valencia en el que ha dejado claro que su intención es la de continuar todo el tiempo que él considere al frente del Gobierno: «Me dice resiste y nos os quepa duda que va a ser así».

Esta frase de Sánchez está contenida en lo que ha sonado como la única alusión en un discurso de 19 minutos al caso de su mujer, Begoña Gómez, y a los famosos cinco días que se tomó de reflexión, según dijo entonces. Y la ha utilizado para justificar que tanto a él como a otro de sus predecesores, José Luis Rodríguez Zapatero, «nos atacan» por su gestión.

En concreto, Sánchez ha introducido el tema agradeciendo «todo el cariño y el apoyo que me habéis dado». Para continuar con toda una declaración de intenciones: «Cuando venía para acá, me decía algún compañero: resiste y tal. No os quepa duda de que eso va a ser así».

Según Sánchez, «si algo he aprendido durante estos días y durante este tiempo de la secretaria general del Partido Socialista» es que a los secretarios generales del PSOE se les ataca «por ser los secretarios generales de un partido político que cuando gobierna sube el salario interprofesional», entre otras cuestiones, para continuar con un largo etcétera.

Esa parte, ha sido la que más ha llamado la atención de una intervención en la que ha lanzado un furibundo ataque al ex presidente del Gobierno José María Aznar a cuenta de Palestina: «Cuando dice que Palestina no existe está negando la existencia de cientos de miles de refugiados desde que se inició la guerra en Gaza y de los miles de muertos, sobre todo de niños y de niñas en Gaza». Pedro Sánchez ha asegurado a este respecto estar convencido de que está «en el lado correcto de la historia». Además, ha defendido el reconocimiento del Estado de Palestina, de nuevo. Y ha negado ser «amigo de los terroristas».

Y, además, ha dejado claras cuales serán las etiquetas que utilizará en campaña. Para Sánchez, su Gobierno es «la coalición progresista», mientras que la oposición es «la coalición reaccionaria».

Pedro Sánchez ha sido la figura central de un acto en el que también han participado la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo Teresa Ribera; el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant.

Para la ocasión, el escenario elegido ha sido el centro cultural La Rambleta en un acto en al que sobre todo, han asistido muchos mayores. Incluso el propio Sánchez lo ha dejado caer en su alocución: «Veo a muchos mayores aquí», ha afirmado cuando iba a iniciar una parte de su exposición dirigida sobre todo a ellos.

Y en ese escenario Sánchez ha puesto por las nubes la gestión de su Ejecutivo: «Somos reconocidos por ser un gobierno feminista en toda Europa», ha defendido. Para asegurar poco después que su Gobierno «está en el progreso económico, en la convivencia y la paz», frente a la derecha, para quien según Sánchez, es «en política nacional lo que dicte Abascal y en política exterior lo que mande Aznar».

Ribera elude en su discurso la Albufera de Valencia

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE a las Elecciones Europeas Teresa Ribera se ha referido a la designación de Valencia como capital verde europea. Ha hablado de sus árboles y de sus bicicletas.

Pero ni una sola palabra acerca de por qué el Gobierno de España, en el que ella ocupa la cartera de Transición Ecológica, no ha aportado aún los 20 hectómetros cúbicos comprometidos para antes de este 15 de mayo, como se comprometió en su día ella misma con el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Esos hectómetros son imprescindibles para el futuro del lago de la Albufera. Sólo, han llegado dos.

Diana Morant ha seguido la línea de este fin de semana. Y ha tildado de «alianza del odio» a los participantes en la convención de Vox de este fin de semana en Madrid.

También se ha arrogado Diana Morant para los socialistas una victoria en las pasadas elecciones generales, que no consiguieron, a través de un argumento que empieza a reiterar el PSOE y que parece va a repetir esta campaña: «Los vamos a parar, igual que ya los paramos el 23 de julio». Tampoco, en su discurso, ha hablado alusión Valencia.